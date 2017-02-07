Кремлю нужны эффективные управленцы

7 Февраль 2017 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть так называемый кадровый резерв, которым пользуются при назначении новых краевых губернаторов.

- Работает кадровая служба. Работает достаточно эффективно. Скажем так, скамейка запасных достаточно длинная. А вы сами видите по назначениям последних месяцев, назначениям последнего года, наверное, что ставка делается, действительно на энергичных, молодых харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы, и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы, - рассказал пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос «Ъ FM».

Напомним, за последние два дня со своих постов ушли уже два губернатора: вчера заявление об отставке подал губернатор Пермского края Виктор Басаргин. По решению президента России Владимира Путина Пермский край возглавил глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. Сегодня о своем уходе объявил глава Бурятии Вячеслав Наговицын.