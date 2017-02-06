Госдолг России на конец 2017 года может составить 14,7% ВВП

6 Февраль 2017 г.

На конец 2019 года госдолг может увеличиться до 15,7% ВВП. Такие данные опубликовал Минфин.

Согласно данным ведомства, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года госдолг России вырос до 11,1 трлн руб. (13,2% ВВП).