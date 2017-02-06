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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
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6 Февраль 2017 г.
Госдолг России на конец 2017 года может составить 14,7% ВВП
На конец 2019 года госдолг может увеличиться до 15,7% ВВП. Такие данные опубликовал Минфин.
Согласно данным ведомства, в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года госдолг России вырос до 11,1 трлн руб. (13,2% ВВП).
Теги: экономика и бизнес, госдолг
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