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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
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6 Февраль 2017 г.
Росимущество наделили правом изымать земли
Правительство наделило Росимущество правом изымать земли для государственных нужд. Об этом сообщает RNS со ссылкой на соответствующее постановление.
Теги: Росимущество
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