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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
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6 Февраль 2017 г.
Россияне накопили долгов более чем на 5 трлн рублей
Такие данные обнародовала Федеральная служба судебных приставов.
Средняя сумма задолженности граждан составила 72 тыс. руб. В общем же просроченные долги и физических, и юридических лиц в прошлом году превысили 9 трлн руб.
Больше всего денег граждане задолжали банкам.
Теги: экономика и бизнес
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