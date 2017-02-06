Правительство России увеличило расходы на проведение ЧМ-2018 до 638,8 млрд.рублей

6 Февраль 2017 г.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее постановление.

В документе говорится, что увеличение расходов произойдет за счет средств федерального бюджета. Сумма обозначена в 350,4 млрд руб. Также сообщается, что расходы регионов составят 92,2 млрд, частные инвестиции со стороны юридических лиц — 196,2 млрд руб.

Напомню, игры чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.