Россия успешно замещает импортные товары отечественными

6 Февраль 2017 г.

Сумма уже превысила 4 млрд.долларов. Такое сообщение сделал замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко.

- Почти на $4 млрд произведено внутренней российской продукции - это то, что мы называем импортозамещением, - пояснил Громыко.

Под эмбарго попала мясная продукция, сыры, колбасы, рыба и морепродукты, фрукты, молочная продукция, овощи и орехи. Так, в 2016 году экспорт агропродукции из России составил $17 млрд. Это на 4% больше, чем годом ранее.