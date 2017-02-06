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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
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6 Февраль 2017 г.
Россия успешно замещает импортные товары отечественными
Сумма уже превысила 4 млрд.долларов. Такое сообщение сделал замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко.
- Почти на $4 млрд произведено внутренней российской продукции - это то, что мы называем импортозамещением, - пояснил Громыко.
Под эмбарго попала мясная продукция, сыры, колбасы, рыба и морепродукты, фрукты, молочная продукция, овощи и орехи. Так, в 2016 году экспорт агропродукции из России составил $17 млрд. Это на 4% больше, чем годом ранее.
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