Чуркин после упоминания Крыма призвал Британию вернуть все аннексированные территории

3 Февраль 2017 г.

Постпред России в ООН Виталий Чуркин вступил в перепалку с коллегами из Великобритании и США после очередного упоминания аннексии Крыма. Новый представитель Соединенных Штатов подчеркнула, что только после возврата полуострова Украине можно будет говорить о снятии с России действующих санкций.

"Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - сказала Никки Хейли, постпред США, в своем первом выступлении в СБ ООН. Она при этом подчеркнула: "Жаль, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе. Мы действительно хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас четкого и сильного осуждения действий России".

Солидарную с Хейли позицию выразил и представитель Великобритании Мэттью Райкрофт.

Постпред России Виталий Чуркин нашелся, что ответить каждому из оппонентов: Хейли он напомнил о результатах референдума, которые, по его словам, ясно отразили волю народа. А Райкрофту напомнил об аннексированных Великобританией территориях, сообщает ТАСС.

Обращаясь к Хейли, он напомнил, что "в конституции США прозвучали такие замечательные исторические слова "мы народ". "Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме... Кстати, это волеизъявление было впоследствии подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенного соответствующими западными институтами".

Он добавил, что "вновь о проблеме Крыма, причем довольно агрессивно, как всегда, говорил представитель Соединенного Королевства, вновь почему-то высказав, что кризис на Украине начался именно с Крыма… Не могу не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне".

Обращаясь к представителю Великобритании он сказал: "Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу, тогда ваша советь будет, может быть, чуть более чиста, и вы сможете рассуждать на другие темы".

В конце января в СМИ появились данные о том, что администрация нового президента США Дональда Трампа уже подготовила указ о частичном ослаблении санкций в отношении России. Первые были введены странами Запада после присоединения Крыма. Затем многократно усиливались на фоне вооруженного конфликта на востоке Украины, так как США и союзники по НАТО обвиняли Россию в поддержке сепаратистов.

Новый виток конфликта начался несколько дней назад: обстрелам подвергся Донецк, один из двух областных центров, которые контролируют сепаратисты.