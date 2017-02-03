В январе российские миллиардеры стали еще богаче

3 Февраль 2017 г.

За первый месяц 2017 года совокупное состояние 18 российских долларовых миллиардеров выросло на 7,9 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index. Больше всех за январь разбогател совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, капитал которого увеличился на 1,7 млрд долларов и достиг 7,8 млрд.

На втором месте - основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, который за месяц разбогател на 1,1 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, состояние которого выросло за месяц на 941,5 млн.

На четвертом месте оказался основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, прибавивший 898,5 млн долларов, а на пятом - основатель USM Holdings Алишер Усманов (прирост - 875 млн долларов).

Больше чем на полмиллиарда долларов разбогатели глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг (+697,7 млн) и владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров (+633,7 млн).

Увеличить свои капиталы в январе сумели еще девять российских миллиардеров: Алексей Мордашов (+437,5 млн), Михаил Фридман (+317,1 млн), Роман Абрамович (+254,3 млн), Герман Хан (+218,4 млн), Геннадий Тимченко (+183,6 млн), Алексей Кузьмичев (+162,8 млн), Дмитрий Рыболовлев (+97,1 млн), Вагит Алекперов (+48,6 млн) и Леонид Михельсон (+9,1 млн).

Не слишком удачным оказался минувший январь для главы "Норникеля" Владимира Потанина и основного акционера "Магнита" Сергея Галицкого, капиталы которых уменьшились на 153,6 млн и 549,3 млн соответственно.

Разбогатеть более чем на 7% за два месяца российским миллиардерам, которые оказались главными бенефициарами результатов выборов в США, помог стремительный рост акций на Московской бирже.

В целом за год число долларовых миллиардеров в России выросло с 90 до 96 человек. Ранее, напомним, журнал Forbes подсчитал, что после победы Дональда Трампа их совокупное состояние увеличилось на 29 млрд.