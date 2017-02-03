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3 Февраль 2017 г.

Экспорт водки из России за год вырос на 14%

В 2016 году Россия экспортировала на 14% больше водки, чем годом ранее, пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Нарастить экспорт удалось за счет увеличения поставок в США, Болгарию, Латвию, Германию и Китай.

Объем экспорта российской водки и ликеро-водочных изделий в прошлом году вырос на 14% по сравнению с 2015-м и составил 49 млн л, говорится в отчете ЦИФРРА.

Гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз пояснил, что экспорт водки вырос вместе с ее производством в стране в целом (рост составил 16%).

"Рынок равномерно растет, внутренний и внешний. Доля экспорта по-прежнему остается незначительной - 6,5% от производства, он в основном ориентирован на наших и бывших наших граждан, живущих за рубежом", - рассказал эксперт.

По данным ЦИФРРА, больше всего водки отправляется в Германию (6,9 млн л за 2016 год), на Украину (6,4 млн л), в Великобританию (3,5 млн л), США (2,5 млн л), Латвию (1,7 млн л) и Таджикистан (1,1 млн л).

Судя по данным ЦИФРРА, зарубежные продажи российской водки выросли благодаря американцам (прирост экспорта на 178 тыс. л за месяц), латышам (прирост 59,8 тыс. л), болгарам (прирост 47,4 тыс. л), немцам (прирост 43,7 тыс. л) и китайцам (прирост 32 тыс. л).

При этом заметно сократились поставки в Великобританию и на Украину (на 148,4 тыс. л и на 46,8 тыс. л в месяц соответственно).

Лилия Ларина
Теги: торговля
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