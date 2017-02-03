Объединения предпринимателей России сформулировали предложения по росту экономики

3 Февраль 2017 г.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), "Опора России" и "Деловая Россия" направили в Минэкономразвития предложения к плану действий правительства по повышению темпов роста экономики на 2017-2025 годы, пишет газета "Коммерсант".

План "большой четверки" предпринимательских объединений состоит из пяти тематических разделов: улучшение делового климата, повышение эффективности крупных инвестпроектов, наращивание объема несырьевого экспорта, развитие малого бизнеса, повышение эффективности господдержки отраслей экономики. В документе 149 пунктов.

Предложения выглядят как меры на ближайшую перспективу, с помощью которых бизнес надеется залатать старые законодательные дыры и решить давно известные проблемы. Это, например, страхование вкладов малого бизнеса, введение оценки регулирующего действия для законопроектов при втором чтении в Госдуме, необходимость принятия закона о контроле и надзоре.

Есть, по данным издания, и новые предложения. Одним из самых проработанных разделов выглядит налоговый. В нем предприниматели просят снижения фискальной нагрузки.

Радикальнее всего выглядят рекомендации РСПП. Крупный бизнес предлагает заморозить налоги и принципы их исчисления на ближайшие десять лет. Кроме того, РСПП предлагает продлить мораторий на введение новых неналоговых платежей до 2025 года (после формирования их реестра) и определить предельный уровень фискальной нагрузки, обеспечивающий инвестиционную привлекательность бизнеса.

При этом все бизнес-объединения выступают за прямую инвестиционную льготу в размере 50% от налога на прибыль. Это, как полагают они, нужно для поощрения затрат компаний на модернизацию.