КУРСЫ ВАЛЮТ
USD60,3099
EUR65,0322
GBP75,8216
курс ЦБ РФ на 2 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-14°
Небольшой снег
день -10°,  вечер -11°,  ночь -16°
ЦИТАТА ДНЯ
"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире"."Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Школа российской политики в РБ
Школа российской политики в РБ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
3 Февраль 2017 г.

Объединения предпринимателей России сформулировали предложения по росту экономики

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), "Опора России" и "Деловая Россия" направили в Минэкономразвития предложения к плану действий правительства по повышению темпов роста экономики на 2017-2025 годы, пишет газета "Коммерсант".

План "большой четверки" предпринимательских объединений состоит из пяти тематических разделов: улучшение делового климата, повышение эффективности крупных инвестпроектов, наращивание объема несырьевого экспорта, развитие малого бизнеса, повышение эффективности господдержки отраслей экономики. В документе 149 пунктов.

Предложения выглядят как меры на ближайшую перспективу, с помощью которых бизнес надеется залатать старые законодательные дыры и решить давно известные проблемы. Это, например, страхование вкладов малого бизнеса, введение оценки регулирующего действия для законопроектов при втором чтении в Госдуме, необходимость принятия закона о контроле и надзоре.

Есть, по данным издания, и новые предложения. Одним из самых проработанных разделов выглядит налоговый. В нем предприниматели просят снижения фискальной нагрузки.

Радикальнее всего выглядят рекомендации РСПП. Крупный бизнес предлагает заморозить налоги и принципы их исчисления на ближайшие десять лет. Кроме того, РСПП предлагает продлить мораторий на введение новых неналоговых платежей до 2025 года (после формирования их реестра) и определить предельный уровень фискальной нагрузки, обеспечивающий инвестиционную привлекательность бизнеса.

При этом все бизнес-объединения выступают за прямую инвестиционную льготу в размере 50% от налога на прибыль. Это, как полагают они, нужно для поощрения затрат компаний на модернизацию.

Лилия Ларина
Теги: предпринимательство
42 Оценить новость:  0  0
Отправить
3 Февраль 2017 г.
Чуркин после упоминания Крыма призвал Британию вернуть все аннексированные территории
3 Февраль 2017 г.
В январе российские миллиардеры стали еще богаче
3 Февраль 2017 г.
Экспорт водки из России за год вырос на 14%
3 Февраль 2017 г.
Путин освободил от должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета
2 Февраль 2017 г.
"Сбербанк" оказался самым дорогим российским брендом
2 Февраль 2017 г.
РФ попала в топ-10 "самых стареющих" стран
2 Февраль 2017 г.
РФ обеспечила себя овощами отечественного производства на 90%
1 Февраль 2017 г.
Сотрудники ФСБ пришли с обыском в Эрмитаж
1 Февраль 2017 г.
В России может образоваться дефицит риса
1 Февраль 2017 г.
Власти Крыма назвали стоимость санаторного отдыха предстоящим летом