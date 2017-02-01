Сотрудники ФСБ пришли с обыском в Эрмитаж

1 Февраль 2017 г.

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели оперативные мероприятия в здании Государственного Эрмитажа. Работников ведомства интересовали, в частности, документы на строительство второй очереди нового фондохранилища музея на Школьной улице.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на неназванные источники, обыски проводили сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. "Это оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (это подразделение уже год курирует и культурные объекты)", - пишет издание.

Правоохранительные органы, в том числе ФСБ, проводили оперативные мероприятия в Зимнем дворце. Источник агентства "Интерфакс" в силовых структурах, подтвердил, что речь идет о расследовании дела относительно строительства одного из объектов Эрмитажа. По данным СМИ, дело касается строительства второй очереди фондохранилища Эрмитажа в Старой Деревне.

Вскоре руководство государственного музея подтвердило проведение "оперативного мероприятия по обследованию одного из помещений административно-хозяйственной службы" в Реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня".

"Каких-либо документов в распоряжении Государственного Эрмитажа нет. Никто из сотрудников Эрмитажа не задействован в мероприятии. Деятельность музея осуществляется в штатном режиме. Никаких пояснений по существу вопросов представители УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не давали, вследствие чего Государственный Эрмитаж не имеет какой-либо информации о поводах процессуальной проверки", - пояснили в пресс-службе.

Ранее Эрмитаж заключил контракт стоимостью 3,67 миллиарда рублей со скандально известной московской компанией "МехСтройТранс", руководство и владельцы которой были причастны к уголовным делам о хищениях в Минкульте.

В прошлом году "МехСтройТранс", получивший аванс размером около одного миллиарда рублей, осуществлял работы со значительным отставанием от графика и не оплачивал исполненные работы субподрядчикам.

Как отмечает издание, ранее в Эрмитаже утверждали, что отставание не носит критического характера, а с руководством "МехСтройТранса" достигнута договоренность "по увеличению темпов работ для выправления ситуации с отставанием от графика работ". Судя по документам, доступным на сайте госзакупок, темпы работ не увеличились.

В день визита сотрудников ФСБ в Эрмитаж Московский арбитражный суд должен был рассмотреть иск о признании ООО "МехСтройТранс" банакротом и назначении арбитражного управляющего. По информации издания, руководители и владельцы "МехСтройТранса" были причастны к так называемому "делу Минкульта", по которому арестован и находится под следствием бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

Контракт Эрмитажа с "МехСтройТрансом" на 3,7 миллиарда рублей был заключен в декабре 2015 года. Через два месяца, в феврале 2016 года, компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков из-за неисполненного контракта по строительству здания психдиспансера в Калининградской области.

В июле 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Первого чешско-российского банка, предоставившего "МехСтройТрансу" безотзывную банковскую гарантию, и нового обеспечения контракта до сих пор не представлено. Эрмитаж выставил счет на пеню в 18 миллионов рублей. На фоне миллиардного аванса это незаметно, писала "Фонтанка" осенью прошлого года.

Согласно акту, подписанному Эрмитажем, по состоянию на 2 августа 2016 года "МехСтройТрансом" было выполнено работ на 72 983 366 рублей 68 копеек.