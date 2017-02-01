В России может образоваться дефицит риса

1 Февраль 2017 г.

В России скоро может случиться дефицит риса. Ритейлеры пока не беспокоятся, но месяц назад некоторые розничные сети уже ощутили перебои с поставками, пишет газета "Коммерсант".

Негативная для производителей конъюнктура может привести в этом году к сокращению посевов риса и росту цен до 40 тыс. рублей за тонну, считает один из отечественных производителей. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что не видят оснований для дефицита на рынке риса.

По данным Росстата, в 2016 году средние розничные цены на рис в России снизились на 0,1-1%. При этом в прошлом году было собрано 1,07 млн тонн риса, что соответствует уровню прошлого года. Однако из-за дождей в Краснодарском крае выход крупы из риса-сырца в текущем сезоне не превышал 40-55%, тогда как годом ранее достигал 65%, рассказали изданию участники рынка.

Одной из причин возможного возникновения дефицита риса собеседник газеты в отрасли называет низкие цены на внутреннем рынке и неблагоприятные погодные условия.

По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в прошлом сезоне цены сохранялись на уровне 30 тыс. рублей за тонну, в текущем - опустились до 25-26 тыс. рублей. При этом, отмечает он, у производителей отсутствует стимул расширять посевы из-за роста валютных издержек на технику, средства защиты растений и удобрения.

Рентабельным бизнес можно считать при внутренней цене от 34 тыс. рублей за тонну риса, сообщил исполнительный директор союза Михаил Радченко. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, впрочем, добавляет, что цены на отечественный рис начали динамично расти после Нового года: сейчас они составляют 31,7 тыс. рублей за тонну.

Низкая цена на внутреннем рынке вынуждает производителей наращивать экспортные поставки, говорит представитель крупного российского производителя риса. Это подтверждает директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.

Опрошенные газетой ритейлеры официально не комментируют ситуацию с ценами на рис, но собеседник в крупной розничной сети признает, что в конце 2016 года у российских производителей были некоторые проблемы с поставками, однако они не носили системного характера.