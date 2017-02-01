Власти Крыма назвали стоимость санаторного отдыха предстоящим летом

1 Февраль 2017 г.

Отдых и лечение в санаториях самого популярного у туристов Южного берега Крыма в августе 2017 года будет стоить в среднем 3500 рублей в сутки на человека. Об этом, как пишет "Российская газета", рассказала заместитель министра курортов и туризма РК Анна Нерозина.

Санатории Западного берега Крыма предлагают путевки по средней стоимости в 2930 рублей за сутки. В санаториях Восточного Крыма отдых для одного человека будет стоить от 2445 рублей в сутки.

При сопоставлении цен использовалась стоимость номера для двоих гостей с включенным завтраком в августе 2017 года. "Цены уместно увеличивать с учетом уровня инфляции за прошедший год. Кроме того, основанием для этого могут быть инвестиции в качественно новый уровень сервиса отеля или санатория", - пояснила Нерозина.

Чиновница заявила, что повышение цен должно быть понятным и обоснованным для гостей полуострова, в противном случае спад турпотока в Крым неизбежен. Ранее Министерство курортов республики призвало руководство гостиниц воздержаться от необоснованного завышения цен, отметив, что при их повышении следует обращать внимание на уровень инфляции за прошедший год.

Отметим, в 2016 году на пике сезона крымские отели подняли цены, в итоге средняя стоимость проживания по сравнению с прошлым годом выросла на 14%, стандартный номер в городских отелях обходился в среднем в 2750 рублей в сутки. Четырехзвездочные отели в Севастополе, Алупке, Ялте с "простеньким интерьером и ненавязчивым сервисом" стоили порядка 6000 рублей в сутки.