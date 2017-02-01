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Минфин предлагает девальвировать "завышенный" рубль
Российский Минфин произвел расчеты ожидаемого курса рубля после возрождения бюджетного правила, которое предполагает перевод в резервные фонды части нефтегазовых доходов в зависимости от цен на сырье. Расчеты, как пишет газета "Коммерсант", показывают, что текущий курс рубля завышен.
Ведомство предлагает девальвировать его на 10% для сбалансированности федерального бюджета. Сами расчеты ранее опубликовало агентство Reuters. Из них следует, что при цене нефти в 40 долларов за баррель расчетный среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар. Тогда дефицит федерального бюджета составит 3,1% ВВП, а траты резервных фондов - 1,8 трлн рублей, отмечает газета.
При текущей цене нефти в 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов - 464 млрд рублей.
При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7% ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд рублей, а курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 рубля за доллар.
В Минфине полагают, что без применения бюджетного правила и без девальвации рубля сбалансированность федерального бюджета возможна лишь при цене нефти в 76 долларов за баррель и выше.
По расчетам министерства, таким образом, текущий курсовой уровень - около 60 рублей за доллар - оказывается невозможным. При реализации "бюджетного правила" он достигнет этого уровня при нефти около 75-80 долларов при профиците бюджета порядка 2% ВВП и приросте за 2017 год Резервного фонда более чем на 2,3 трлн рублей.
Следовательно, заявления Минфина и ЦБ о том, что бюджетное правило "в целом" не окажет влияния на курс рубля, не соответствуют действительности, полагает издание.
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