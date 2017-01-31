Житель Сочи изобразил Путина и Трампа на своих зубах

31 Январь 2017 г.

В то время, пока мировая общественность продолжает обсуждать первый телефонный разговор президента РФ Владимира Путина со своим новым американским коллегой Дональдом Трампом, один из жителей России решил "увековечить" это историческое событие не самым рядовым образом: он попросил стоматологов установить ему коронки на зубы с портретами политиков.

"Это верхние жевательные зубы, боковая поверхность моляра и премоляра. Коронки-реставрации выполнены из цельной керамики. Изготовили за 10 дней. Зарисовку на керамике делал художник, после чего на поверхность керамики нанесли стоматологическую глазурь, которой покрываются все коронки. Далее заготовка запекается в стоматологической печи. Каждый такой зуб обошелся в 1000 евро", - рассказал стоматолог Лев Левченко (цитата по Life).

По его словам, работа была завершена на прошлой неделе. Стоматолог уверяет, что рисунок на коронках будет держаться вечно, если его специально не сводить. "На керамических же кружках рисунок сколько угодно долго держится", - подчеркнул он.

Врач также рассказал журналистам, что, как правило, подобным образом пациенты просят нарисовать себе букву или имя на задней стороне зубов, иногда автограф врача. На передних зубах никто не рисует, а раньше была мода вставлять бриллианты в уголки, добавил Левченко.

Клиентом стоматолога, который заказал столь необычные коронки оказался житель Сочи Денис Б., занимающийся организацией массовых мероприятий. "Зачем заказал рисунок? Просто уважаю их, и все. Санкции когда смягчат, в моем бизнесе и других полегче должно быть. Разрешил врачу похвастаться работой, он сказал, что на сайте повесит", - рассказал мужчина.

Ранее, 30 января, в Кремле заявили, что Путин и Трамп во время прошедшего телефонного разговора "продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе".