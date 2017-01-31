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31 Январь 2017 г.

ФАС возбудила дело против "Почты России"

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении "Почты России" по признакам нарушения закона о защите конкуренции, передает ТАСС. В ответ на претензии госпредприятие заявило, что не нарушало закон о конкуренции.

Основанием для возбуждения дела явилось неисполнение "Почтой" предупреждения, выданного ФАС по результатам рассмотрения заявления ООО "ФПС". Этой компании российская почта в свое время отказала в заключении агентского договора на выполнение технологических операций по перевозке и доставке (вручению) внутренней письменной корреспонденции на территории России. Дело назначено к рассмотрению на 28 февраля 2017 года.

"Почта России" настаивает на том, что она осуществляет свою деятельность строго в рамках правового поля в соответствии с нормами закона о почтовой связи и не видит правовых оснований для заключения агентского договора, отказ в котором стал причиной возбуждения дела Федеральной антимонопольной службой. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.

"Почта России" не видит правовых оснований для заключения агентского договора, предложенного указанной компанией, позиция предприятия является обоснованной и соответствующей действующему гражданскому законодательству", - прокомментировала возбуждение дела пресс-служба предприятия.

Компания также отметила, что ФПС, будучи лицензированным оператором почтовой связи и принимая от отправителя почтовое отправление, заключает с ним договор об оказании услуг почтовой связи, обязуясь переслать почтовое отправление по указанному отправителем адресу. "Почта России" стороной данного договора не является, и никакие обязательства по такому договору на нее возложены быть не могут, считает госпредприятие.

Лилия Ларина
Теги: Почта России
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