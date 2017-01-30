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В Иркутской области более 30 человек заразились гепатитом
Вспышка гепатита А зафиксирована в Тулунском районе и городе Тулун Иркутской области, среди заболевших есть учащиеся местных школ, техникума и воспитанники центра помощи детям, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
"В период с 18 декабря по 26 января зарегистрированы 36 случаев вирусного гепатита А. Среди заболевших клинические признаки зарегистрированы у 14 человек. Остальные выявлены по результатам лабораторного обследования", - говорится в сообщении. Все больные госпитализированы в инфекционное отделение Тулунской городской больницы.
По данным Минздрава, специалистами осмотрены 4243 человека, которые могли контактировать с заболевшими в школах, техникуме, центре помощи детям и в домашних условиях. Организовано медицинское наблюдение по месту жительства и в образовательных учреждениях, продолжается проведение лабораторного обследования, отмечается в сообщении.
В пресс-службе Минздрава региона отказались уточнить число несовершеннолетних среди заразившихся гепатитом А. В настоящее время во всех учебных и социальных учреждениях, где выявлены заболевшие, проводится дезинфекция. Организована иммунизация против гепатита А учащихся и сотрудников, привиты 348 человек, в том числе 272 ребенка. Медики наблюдают за детьми и взрослыми, контактировавшими с заболевшими.
В администрации Тулунского района работает санитарно-противоэпидемическая комиссия с участием сотрудников Роспотребнадзора и специалистов Минздрава региона, прибывших из Иркутска.
Напомним, о вспышке гепатита А в Качугском районе Иркутской области среди детей сообщалось в ноябре прошлого года.
Гепатит A (болезнь Боткина) - острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита А, который передается через зараженную пищу и воду. Гепатит A не имеет хронической стадии развития и не вызывает постоянных повреждений печени.
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