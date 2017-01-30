Управделами подало в суд на экс-депутатов Госдумы, не съехавших со служебных квартир

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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".