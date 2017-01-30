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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире"."Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
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30 Январь 2017 г.

Пресс-секретарь Белого дома назвал "первый шаг" для снятия санкций с России

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал эффективное взаимодействие в борьбе с терроризмом первым шагом на пути к возможному снятию санкций США против России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC. Он также прокомментировал запрет на въезд в США мусульман, заявив, что семь обозначенных в черном списке стран были выделены еще администрацией Обамы.

Пресс-секретарь подчеркнул, что в настоящее время президент США Дональд Трамп не принял решения относительно того, снимать ли санкции в отношении России. Однако он не исключает этой возможности в контексте сотрудничества по Сирии.

Спайсера спросили о том, готов ли президент США отменить введенные в отношении РФ меры и обсуждался ли этот вопрос во время состоявшегося в субботу разговора Трампа и главы российского государства Владимира Путина. "Мы рассчитываем на взаимодействие с ними (с Россией) в борьбе против ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), в особенности в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо", - цитирует представителя администрации ТАСС.

"Существует сфера, в которой мы должны работать с ними, если собираемся победить ИГ, и думаю, это первый шаг", - добавил пресс-секретарь Белого дома.

Он также еще раз подчеркнул, что тема санкций не обсуждалась в ходе телефонной беседы Трампа и Владимира Путина накануне. "Президент будет далее вести диалог, и наша команда продолжит поддерживать связи с российским государством и российскими официальными лицами. Но никаких решений по санкциям не было, - подчеркнул Спайсер. - На самом деле это не было предметом обсуждения".

Спайсера также попросили прокомментировать заявления сенатора Джона Маккейна о том, что Трампу не следует говорить о возможности отмены антироссийских санкций. "Президент не исключает никаких возможностей, - ответил на это пресс-секретарь Белого дома. - Он специалист по ведению переговоров мирового класса". Спайсер указал, что Трамп не намерен раскрывать всю информацию о возможных переговорах с Москвой на этот счет.

Санкции в отношении России были введены США и Евросоюзом после присоединения Крыма, которое Запад посчитал аннексией украинского полуострова. Затем они несколько раз усиливались на фоне вооруженного конфликта на востоке Украины из-за подозрений в поддержке Россией сепаратистов ДНР и ЛНР, взявших под контроль часть территории двух областей страны.

Лилия Ларина
Теги: санкции
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