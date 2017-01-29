Сотрудников ЦБ ждет проверка на профпригодность

29 Январь 2017 г.

Банк России намерен оценить свой персонал на соответствие профессиональным требованиям. Аттестация начнется с надзорного блока и других департаментов, в которых идут реформы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ЦБ.

"Есть понимание, что некоторые после переаттестации могут не остаться работать в ЦБ", - сказал один из собеседников "Ведомостей". "Банк России внедряет различные технологии оценки персонала, результаты применения которых позволяют актуализировать программы обучения и развития сотрудников, а также используются в качестве дополнительной информации при принятии кадровых решений, - сообщил газете представитель ЦБ. - Оценка различных категорий сотрудников проводится как в центральном аппарате ЦБ, так и в территориальных учреждениях <...> как в дистанционной, так и в очной формах, в том числе в формате тестирований, направленных на оценку знаний предметной области и выявление приоритетных для конкретного сотрудника направлений развития профессиональных компетенций".

В банковском сообществе накопилось недовольство квалификацией проверяющих, отмечает издание. Нередко банкиры знают особенности регулирования лучше их, рассказал топ-менеджер банка, отвечающий за связи с органами власти.

"По моим ощущениям, 2/3 сотрудников некомпетентны. Проверяющие не понимают суть вопросов, которые сами задают. Иногда приходят запросы от регулятора, в которых он путает даты: просит, например, изменения по балансу на дату, которая еще не наступила", - отмечает другой финансист.

В российском Центробанке трудятся 51 542 рядовых сотрудника, 1830 высокооплачиваемых специалистов и руководителей, 147 руководителей подразделений, начальников главных управлений и управляющих отделениями.