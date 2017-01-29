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29 Январь 2017 г.

Россияне назвали приемлемой пенсию в 30 тысяч рублей

Ожидаемый россиянами уровень пенсии фактически находится на уровне средних выплат людям, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Их скромные запросы кажутся удивительными, но эксперты поясняют, что ожидания многих россиян формируются исходя из текущего среднего размера пенсии. Кроме того, большинство людей считают приемлемым уровень пенсии, который замещает 40 и более процентов утраченного заработка, пишет газета "Известия".

Опрос, проведенный специалистами Российского государственного социального университета (РГСУ), показал, что большинство россиян (76,8%) считают приемлемой пенсию в размере от 5 до 30 тыс. рублей. А ожидания почти трети сограждан не простираются далее 15-20 тыс.

На просьбу оценить приемлемый уровень своей будущей пенсии больше всего россиян (36,5%) ответили, что это 20-30 тыс. рублей. Второй по популярности (28,1%) ответ - 15-20 тыс. рублей.

Примерно каждый десятый (11,4%) опрошенный сообщил, что приемлемый уровень пенсии - 10-15 тыс. рублей. Меньше четверти (22,7%) хотели бы получать 30-40 тыс. рублей и более.

На "приемлемость" пенсии влияет ее нынешний средний размер - чуть более 13 тыс. рублей, полагают эксперты.

При этом эксперты полагают, что если посмотреть на оценки через призму коэффициента замещения от нынешних зарплат, то люди ориентируются на достаточно высокий показатель.

Дело в том, что, как показал тот же опрос, только 15% россиян оценили приемлемый размер пенсии исходя из коэффициента замещения в менее 30% от зарплаты. При этом 20% ориентировались на 40-50%, 19% - на 60-70%, а 36% - и вовсе на 70% заработка.

Сейчас, по данным Росстата, средняя зарплата по стране составляет 36,7 тыс. рублей, соответственно, коэффициент замещения - около 35,7%

Лилия Ларина
Теги: пенсии
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