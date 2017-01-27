Президент Мексики отменил поездку в США из-за решения Трампа о возведении стены

27 Январь 2017 г.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил свою рабочую поездку в Вашингтон. В следующий вторник глава государства должен был встретиться со своим американским коллегой. Накануне Дональд Трамп подписал указ о возведении стены на границе с Мексикой в рамках борьбы с нелегальной миграцией, сообщает ТАСС.

"Мексика вновь заявляет о своем желании работать с Соединенными Штатами, чтобы достичь соглашений в интересах обеих наций. Этим утром мы проинформировали Белый дом, что я не буду присутствовать на рабочей встрече с президентом США, назначенной на следующий вторник", - говорится в официальном аккаунте Ньето в соцсети Twitter.

Отметим, что это сообщение было обнародовано спустя всего несколько часов после того, как в той же соцсети Трамп заявил, что "если Мексика не хочет платить за строительство такой нужной стены, то ей стоит отменить предстоящую официальную встречу".

Накануне вечером президент Мексики вновь заявил, что его страна не намерена платить за строительство стены на границе с США. Указ о ее возведении, подписанный Трампом, мексиканский лидер воспринял с осуждением.

Ньето заявил, что распоряжение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой вызывает у него "сожаление" и "неодобрение". При этом он подтвердил, что Мексика ничего не будет платить за возведение стены. "Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену", - заявил президент в телеобращении к нации.

В среду в Вашингтоне состоялись переговоры между представителями Мексики и США. Мексиканскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Луис Видегарай и министр экономики Ильдефонсо Гуахардо.

Накануне в интервью ABC News Трамп утверждал, что Мексика "на 100%" возместит США стоимость стены на границе. Президент подтвердил, что начало строительства будет осуществляться на деньги американских налогоплательщиков, но затем мексиканская сторона в какой-то форме возместит расходы. В качестве одного из вариантов Трамп предложил удерживать часть от всех денежных переводов из Мексики.