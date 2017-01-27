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Нужны ли России частные тюрьмы?
Трамп заявил, что рассчитывает вскоре побеседовать с Путиным
Президент США Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. По данным американской прессы, беседа состоится уже в эти выходные, 28-29 января.
"Президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, поговорят по телефону в этот уикенд, согласно источнику в администрации. Первый звонок после инаугурации", - написала в своем Twitter корреспондент телеканала NBC Хелли Джексон со ссылкой на источники в американской администрации.
В свою очередь CNN утверждает, что Трамп и Путин пообщаются в субботу, 28 января. Об этом говорится в сообщении на сайте телекомпании со ссылкой на представителя американской администрации.
Официально Белый дом пока никак не прокомментировал эту информацию. Сам же президент США в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в четверг, выразил надежду, что вскоре сможет поговорить с лидером российского государства, но не назвал конкретную дату. "Он позвонил мне, когда я одержал победу. Мы еще не побеседовали. Но, как я понимаю, вскоре побеседуем" (цитата по ТАСС), - сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос, довелось ли ему уже поговорить с Путиным после инаугурации.
Американский лидер также заявил, что улучшение отношений между США и Россией пойдет на пользу обоим государствам. "Я не знаю Путина. Но если мы поладим с Россией, то это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас", - сказал Трамп. "Мы вместе вышибем дух из ИГ (террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ - прим. NEWSru.com)", - добавил он. "Потому что ИГ - это настоящая болезнь", - резюмировал Дональд Трамп.
Путин и Трамп общались по телефону 14 ноября 2016 года, вскоре после выборов в США. Тогда они сошлись во мнении, что отношения двух стран находятся в "крайне неудовлетворительном состоянии". Собеседники высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, а также договорились продолжить контакты по телефону, а также провести личную встречу.
23 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный звонок Путина и Трампа согласовывается. По его словам, подготовка к общению двух лидеров ведется по линии внешнеполитического ведомства. Сразу после инаугурации Трампа, которая состоялась 20 января, Песков заявил, что Путин позвонит новому президенту США и поздравит его со вступлением в должность в ближайшие дни.
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