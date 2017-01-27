Кудрин: мощности российской промышленности устарели на 25%

27 Январь 2017 г.

Четверть всего используемого в РФ промышленного оборудования была введена в строй до 2000 года, а седьмая часть - уже неконкурентоспособна, отмечается в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина по итогам анализа состояния основных фондов и материально-технической базы российской экономики. Документ озаглавлен "Анализ важнейших структурных характеристик производственных мощностей обрабатывающей промышленности России".

В нем также приводятся данные о том, что от 13 до 14% всех производственных мощностей в России уже, по сути, пустышки, так как устарели морально и технически и не могут использоваться для производства конкурентной продукции.

Хуже всего обстоят дела на высокотехнологичных производствах, в отраслях высоких переделов, связанных с производством "сложных непроводовольственных товаров", отмечает newsru.com.

Мощности обновляются в тех секторах, где они используются на 90% и более. Это означает, что при проведении стимулирующей экономической политики важно находить баланс между ускорением инфляции и ускорением обновления мощностей, говорится в докладе.

"При этом формально наблюдаемая модернизация ряда машиностроительных секторов (особенно в электротехнике), к сожалению, связана преимущественно с развертыванием технически простых сборочных производств", - пишут авторы доклада. Так, в производстве изделий из кожи 50% мощностей устаревшие, а 22% - неконкурентоспособны; в производстве стройматериалов 37% всех мощностей старые, а 19% - устарели безвозвратно.

В химической промышленности 42% всех мощностей были введены более 15 лет назад, в металлургии - 53% мощностей. Из них 14% и 10% соответственно уже не способны производить конкурентную продукцию.

В производстве антибиотиков, шин, конвейерных лент, ткацких станков, турбин, троллейбусов, подшипников, целом ряде химических производств используются мощности советского периода, а средний возраст оборудования достигает 20-25 лет.

Напомним, Алексей Кудрин занимал пост заместителя председателя правительства РФ - министра финансов с мая 2000 года по сентябрь 2011 года. 25 сентября 2011 года Кудрин в беседе с журналистами в Вашингтоне, где он участвовал в заседании МВФ, сообщил о серьезных разногласиях с тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым и отказался работать в будущем правительстве под его началом после выборов 2012 года. На следующий день Медведев отправил Кудрина в отставку.

30 апреля 2016 года президент Путин назначил Кудрина заместителем председателя экономического совета при президенте. Несколькими днями ранее Кудрин возглавил реанимированный ЦСР, сообщив журналистам, что по поручению Путина займется подготовкой стратегии развития России после 2018 года. Программа полностью должна быть готова к лету 2017 года и, по словам главы ЦСР, может стать де-факто программой Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

В декабре 2016 года руководитель ЦСР представил на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева первые общие предложения об идеях, которые будут закладываться в конструкцию готовящейся центром президентской стратегии на 2018-2024 годы.