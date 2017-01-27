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27 Январь 2017 г.

Реальные доходы россиян в 2016 году сократились почти на 6%

Реальные располагаемые денежные доходы населения России по итогам 2016 года упали на 5,9% относительно предыдущего года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на предварительные данные, обнародованные Федеральной службой государственной статистики (Росстат).

Реальные доходы населения падают уже третий год подряд - в 2014 году их снижение составило 0,7%. В 2015 году падение составило 3,2%.

При этом в номинальном выражении доходы населения в 2016 году составили 30 775 рублей в месяц - рост на 1% к 2015 году. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36 703 рубля в месяц и выросла на 7,7% к 2015 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2016 году (с учетом инфляции) увеличилась на 0,6%.

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы граждан за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

В декабре этот показатель уменьшился на 6,1% в годовом исчислении после снижения на 5,6% в ноябре. Относительно предыдущего месяца реальные доходы подскочили в декабре на 50,5%.

Лилия Ларина
Теги: доходы и расходы
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