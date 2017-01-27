В 2016 году банки в России одобрили лишь 10% заявок на кредиты

27 Январь 2017 г.

В 2016 году российские банки одобрили кредиты лишь каждому десятому потенциальному заемщику, пишет газета "Известия" со ссылкой на оценки Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Доля одобренных заявок, по данным ОКБ, упала по сравнению с показателями 2015 года на два процентных пункта. В то же время в абсолютных цифрах количество положительных решений банков по заявкам от розничных клиентов выросло на 22%. Снижение относительного показателя по системе в бюро объясняют ростом количества входящих запросов на займы на 36%.

Аналитики ОКБ полагают, что в этом году не стоит ждать сколь-либо значительного роста уровня одобрения заявок по кредитам.

"Количество заявок, скорее всего, продолжит увеличиваться или как минимум останется на том же уровне, при этом банки будут сохранять умеренно консервативные рисковые стратегии с учетом текущей ситуации в экономике и требований регулятора, которые могут отразиться на росте рынка потребкредитования", - полагает директор по развитию продуктов ОКБ Александр Ахломов.

Эксперты, с которыми пообщалось издание, говорят, что процент таких заявок снизился за год вопреки взрывному росту спроса со стороны клиентов и смягчению требований к заемщикам.

Так, первый заместитель председателя правления банка "Русский стандарт" Евгений Лапин говорит о том, что к сегодняшнему дню большинство банков и потребителей ушли от кризисной модели поведения. Он также отметил, что банки начали смягчать требования к заемщикам и аккуратно снижать ставки по кредитам.

Старший вице-президент, директор департамента анализа рисков ВТБ24 Андрей Гулецкий также объясняет резкое увеличение числа заявок на займы в 2016 году отложенным спросом. При этом рост заявок пришелся в основном на крупнейшие финансовые институты с госучастием.

В "Сбербанке" прогнозируют небольшое восстановление экономического роста, замедление темпов инфляции и относительное укрепления рубля, и в результате - небольшое оживление на рынке розничного кредитования. В то же время в банке указывают на то, что доходы населения, скорее всего, будут расти очень небольшими темпами.

Российские заемщики, стоит отметить, начали сокращать количество "плохих" долгов. В минувшем квартале безнадежная просроченная задолженность граждан по кредитам опустилась до минимальных отметок за последние несколько лет. На рынке объясняют уменьшение просрочки более тщательным подходом банков к выбору заемщиков и, следовательно, значительным улучшением качества выданных кредитов