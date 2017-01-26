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26 Январь 2017 г.

Минобороны увеличит военный контингент на юге России из-за ситуации на Украине

Министерство обороны продолжит укреплять военный контингент в Южном военном округе из-за ситуации на юго-востоке Украины и угроз со стороны международных террористических организаций. Об этом в среду на заседании коллегии ведомства объявил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА "Новости".

По его словам, негативное влияние на нестабильную военно-политическую обстановку на юго-западном стратегическом направлении оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа.

В этих условиях "необходимо продолжить работу по совершенствованию боевого состава войск округа, набору военнослужащих по контракту, оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники, а также развитию военной инфраструктуры", добавил Шойгу.

Лилия Ларина
Теги: Украина
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