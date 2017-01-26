|USD
|59,1489
|EUR
|63,4254
|GBP
|74,0603
Нужны ли России частные тюрьмы?
Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в ответ на политику Трампа
Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова стать мусульманкой в ответ на ужесточение президентом Дональдом Трампом политики в отношении мигрантов. Об этом она написала в своем Twitter, сообщает ТАСС.
При этом Олбрайт отметила, что выросла католичкой, затем стала прихожанкой епископальной церкви, а потом узнала, что ее семья была еврейской. "Я готова зарегистрироваться мусульманкой в знак солидарности", - подчеркнула она.
"На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой для людей любой веры и происхождения", - написала Олбрайт в другом твите.
Ранее Дональд Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики, в том числе о высылке из США осужденных за преступления, а также незаконно находящихся на территории страны лиц. Кроме того, сообщалось, что глава государства собирается приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением.
Мадлен Олбрайт была первой женщиной - государственным секретарем США. Эту должность она занимала с 1997 по 2001 годы, в период президентства Билла Клинтона.
Материалы на эту тему:
26 Январь 2017 г.
26 Январь 2017 г.
26 Январь 2017 г.
26 Январь 2017 г.
25 Январь 2017 г.
25 Январь 2017 г.
25 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.