Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в ответ на политику Трампа

26 Январь 2017 г.

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова стать мусульманкой в ответ на ужесточение президентом Дональдом Трампом политики в отношении мигрантов. Об этом она написала в своем Twitter, сообщает ТАСС.

При этом Олбрайт отметила, что выросла католичкой, затем стала прихожанкой епископальной церкви, а потом узнала, что ее семья была еврейской. "Я готова зарегистрироваться мусульманкой в знак солидарности", - подчеркнула она.

"На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой для людей любой веры и происхождения", - написала Олбрайт в другом твите.

Ранее Дональд Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики, в том числе о высылке из США осужденных за преступления, а также незаконно находящихся на территории страны лиц. Кроме того, сообщалось, что глава государства собирается приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением.

Мадлен Олбрайт была первой женщиной - государственным секретарем США. Эту должность она занимала с 1997 по 2001 годы, в период президентства Билла Клинтона.