|USD
|59,1489
|EUR
|63,4254
|GBP
|74,0603
Нужны ли России частные тюрьмы?
Жители Воронежской области собрали 107 тысяч подписей против добычи никеля
Активисты экологического движения "Стоп никель!" передали губернатору Воронежской области Алексею Гордееву 107 тысяч подписей, собранных против добычи полезных ископаемых, в частности никеля, в Новохоперском районе.
Экологические активисты, правозащитники и представители оппозиционных сил Воронежа собрались в среду, 25 января, у здания регионального правительства на площади Ленина. Активисты выбрали для акции эту дату не случайно.
Во первых, 25 января - это день освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, поэтому этот день, как убеждены экозащитники, прекрасно подходит для того, чтобы выгнать с воронежской земли новых интервентов в лице крупного капитала.
Во-вторых, прошло уже пять лет с момента подписания правительством приказа о проведении конкурса на доразведку и добычу медно-никелевых руд на участках недр федерального значения Еланское и Елкинское в Воронежской области. И все эти пять лет идет борьба местных жителей против разработок цветных металлов в Воронежской области, пишет сегодня местное издание "Блокнот".
Материалы на эту тему:
26 Январь 2017 г.
26 Январь 2017 г.
26 Январь 2017 г.
26 Январь 2017 г.
25 Январь 2017 г.
25 Январь 2017 г.
25 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.