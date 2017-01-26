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26 Январь 2017 г.

Минтруд готовит замену соцподдержки адресными мерами

Российские чиновники никак не могут договориться о критериях нуждаемости, которые нужны для замены социальной поддержки адресными мерами. О переходе на адресные меры не раз говорил президент Владимир Путин, свое видение есть и у экономического, и у социального блоков правительства, пишет газета "Ведомости".

Федеральные меры поддержки размазаны тонким слоем по различным категориям получателей, пояснил изданию чиновник Минфина. По его словам, нужно законодательно закрепить понятие "нуждаемость", ввести единые критерии и порядок оценки доходов и имущества, свести воедино данные обо всех получателях, а уж потом переходить на адресные формы.

Пособия и другие виды соцподдержки предоставляются конкретному гражданину, а адресная соцподдержка не имеет отношения к месту проживания человека, а подразумевает целевой, точечный характер помощи нуждающимся, говорит эксперт, участвующий в обсуждении. Взаконе, принятом в 2015 году, понятия "критерий нуждаемости" нет и регионы трактуют его сами.

В начале декабря прошлого года Минтруд опубликовал проект методики, как региональным и местным властям оценивать критерии нуждаемости. Документ дорабатывается, говорят в Минтруде.

Сейчас основной критерий нуждаемости таков: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум в регионе. Новая методика Минтруда предлагает сопоставлять среднемесячный доход за три последних месяца со среднемесячным значением прожиточного минимума за тот же период.

В настоящее время на социальную защиту федеральный и региональные бюджеты тратят около 2,7% ВВП - 2,23 трлн рублей в 2015 году (без пенсий и страховых выплат): это около 9% всех их расходов. По данным Росстата, количество бедных выросло с 15,5 млн человек в 2013 году до 19,1 млн в 2015 году.

Если бы хотя бы 29% расходов (из 2,7% ВВП, тратящихся на соцподдержку) попадало бедному населению, проблему бедности удалось бы решить, считают эксперты.

Доля мер социальной поддержки, предоставляемых в денежной форме с учетом критериев нуждаемости, по данным Минтруда, варьируется от 7,1% в Москве до 73,3% в Чувашской республике.

При этом, как считают во Всемирном банке, соцпомощь малоэффективна, беднейшие 20% получают лишь четверть ресурсов, подсчитал Всемирный банк, а кроме того, она запутана: только на федеральном уровне ее 500 видов, а на региональном они еще и хаотичны. Повышение адресности до 50-60% снизило бы бедность на 20-30%.

Совокупный дефицит доходов всех малоимущих составляет приблизительно 1% ВВП. Адресные меры (на которые расходуется 0,4% ВВП) играют в этом сокращении минимальную роль.

Лилия Ларина
Теги: социальная сфера
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