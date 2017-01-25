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Нужны ли России частные тюрьмы?
Сечин попросил Путина отменить монополию "Газпрома" на экспорт газа
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в настоящее время ведет переговоры с BP о заключении долгосрочного контракта на поставки газа "Роснефти" на экспорт через Германию. При этом он обещал президенту РФ Владимиру Путину пополнения в бюджет в виде 500 млрд рублей налогов, если глава государства отменит монополию "Газпрома" на экспорт газа.
О планах Сечина, в частности, говорится в его письме президенту страны от 13 декабря прошлого года, копия которого есть у РБК. Подлинность документа журналистам уже подтвердили источник в "Роснефти" и топ-менеджер "Газпрома". По информации издания, 17 декабря Путин поручил главе Минэнерго Александру Новаку "проработать" обращение Сечина и "доложить".
"Обсуждаемые условия поставок: 7 млрд кубометров газа в год (BP предлагает увеличить объем поставок до 10 млрд кубометров в год). Срок действия договора - 16 лет. Предварительная точка передачи газа - Грайфсвальд (Германия), начало поставок - 2018-2019 годы", - говорится в письме Сечина.
В документе также сообщается, что в конце 2015 года BP, которая владеет 19,75% акций "Роснефти", обратилась в российскую нефтяную компанию с предложением о покупке газа на долгосрочной основе из-за снижения объемов собственной добычи газа. Путин тогда дал поручение проработать эту сделку через "Газпром экспорт".
Сечин, в свою очередь, в своем обращении к главе государства указывает на то, что переговоры с BP находятся в продвинутой стадии: "В феврале 2016 года подписано предварительное соглашение, подтверждающее заинтересованность BP в заключении долгосрочного контракта на рыночных условиях".
По оценкам "Роснефти", возможная сделка с BP привлечет в российский бюджет более 500 млрд рублей в виде дополнительных налоговых поступлений. Это почти половина суммы, вырученной от продажи всех госдолей в нефтяных активах в рамках приватизации в 2016 году, и примерно четверть налогов от "Роснефти" за прошлый год, отмечают журналисты.
При этом Сечин утверждает, что поставки газа для BP не будут конкурировать с контрактами "Газпрома", а вытеснят с европейского рынка газ из США: "Они заместят объемы импортного газа, закупаемого или планируемого к закупке у конкурирующих поставщиков (прежде всего СПГ из США)".
При этом в самом "Газпроме" не видят среди своих конкурентов на европейском рынке поставщиков СПГ из США. "Надежды на повторение американской сланцевой революции в Европе не оправдались... американский СПГ направляется на другие рынки", - заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, выступая во вторник на Европейской газовой конференции. Он добавил, что "Газпром" в состоянии поставить в Европу столько своего газа, сколько она запросит.
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