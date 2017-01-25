|USD
|59,1489
|EUR
|63,4254
|GBP
|74,0603
Нужны ли России частные тюрьмы?
Доходность валютных вкладов в российских банках перестала снижаться
Доходность валютных депозитов в российских банках перестала снижаться, пишет РБК.
В конце января средняя ставка по депозитам в долларах на год составила 1,09% годовых, а в евро на тот же срок - 0,4% годовых. В декабре средние ставки были чуть выше: 1,14% годовых по вкладам в американской валюте и 0,43% годовых в евро.
Директор департамента развития частного банковского бизнеса "Абсолют Банка" Евгений Сафонов заявил агентству, что в ближайшие два месяца ставки не изменятся, поскольку несмотря на низкую доходность по вкладам в долларах и евро, клиенты не спешат конвертировать средства в рубли.
По прогнозу эксперта, в ближайшее время ставка по вкладам в долларах на срок больше года будет не выше 2% годовых, а по вкладам в евро - менее 1% годовых.
Почти все банки, входящие в выборку РБК, оставили ставки по депозитам в январе на прежнем уровне. Тем не менее, снизились и средние ставки по депозитам на три месяца: вклады в долларах, открытые в январе, могут принести в среднем 0,3% годовых (против 0,32% в декабре), а депозиты в евро - 0,16% годовых (против 0,17%).
Сейчас самые высокие ставки по годовым депозитам в долларах предлагает Московский индустриальный банк (МИБ) и "Открытие". В этих банках доходность вкладов составляет 1,75 и 1,59% годовых соответственно. Короткие депозиты с самой высокой ставкой предлагаются в том же МИБ и в МКБ, предлагающих доходность 0,75% годовых по вкладам на три месяца. На втором месте - "Открытие" и "Россельхозбанк", ставки в которых составляют 0,35% годовых.
Самый высокий процент по вкладам в евро предлагают банк "Югра", где ставка по депозиту на год составляет 1,4% годовых, и МИБ, где доходность годового вклада "Классический" находится на уровне 1% годовых.
Причиной снижения средних ставок при неизменности предложения большинства банков издание называет действия двух крупных игроков. Например, "Россельхозбанк" немного повысил ставку по депозиту "Классический" в долларах на короткие сроки, а "Бинбанке" больше нельзя открыть вклад "Максимальный процент", остался только "Ежемесячный доход" с существенно более низкими ставками.
В выборку РБК для оценки доходности депозитов традиционно входят крупнейшие банки страны, работающие со средствами населения. Это, в частности, "Сбербанк", ВТБ24, "Банк Москвы", "Райффайзенбанк", "Газпромбанк", "Бинбанк", "Альфа-банк", "ФК Открытие", "Промсвязьбанк" и "Россельхозбанк".
Материалы на эту тему:
25 Январь 2017 г.
25 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.
24 Январь 2017 г.
23 Январь 2017 г.
23 Январь 2017 г.
23 Январь 2017 г.
23 Январь 2017 г.