Доходность валютных вкладов в российских банках перестала снижаться

25 Январь 2017 г.

Доходность валютных депозитов в российских банках перестала снижаться, пишет РБК.

В конце января средняя ставка по депозитам в долларах на год составила 1,09% годовых, а в евро на тот же срок - 0,4% годовых. В декабре средние ставки были чуть выше: 1,14% годовых по вкладам в американской валюте и 0,43% годовых в евро.

Директор департамента развития частного банковского бизнеса "Абсолют Банка" Евгений Сафонов заявил агентству, что в ближайшие два месяца ставки не изменятся, поскольку несмотря на низкую доходность по вкладам в долларах и евро, клиенты не спешат конвертировать средства в рубли.

По прогнозу эксперта, в ближайшее время ставка по вкладам в долларах на срок больше года будет не выше 2% годовых, а по вкладам в евро - менее 1% годовых.

Почти все банки, входящие в выборку РБК, оставили ставки по депозитам в январе на прежнем уровне. Тем не менее, снизились и средние ставки по депозитам на три месяца: вклады в долларах, открытые в январе, могут принести в среднем 0,3% годовых (против 0,32% в декабре), а депозиты в евро - 0,16% годовых (против 0,17%).

Сейчас самые высокие ставки по годовым депозитам в долларах предлагает Московский индустриальный банк (МИБ) и "Открытие". В этих банках доходность вкладов составляет 1,75 и 1,59% годовых соответственно. Короткие депозиты с самой высокой ставкой предлагаются в том же МИБ и в МКБ, предлагающих доходность 0,75% годовых по вкладам на три месяца. На втором месте - "Открытие" и "Россельхозбанк", ставки в которых составляют 0,35% годовых.

Самый высокий процент по вкладам в евро предлагают банк "Югра", где ставка по депозиту на год составляет 1,4% годовых, и МИБ, где доходность годового вклада "Классический" находится на уровне 1% годовых.

Причиной снижения средних ставок при неизменности предложения большинства банков издание называет действия двух крупных игроков. Например, "Россельхозбанк" немного повысил ставку по депозиту "Классический" в долларах на короткие сроки, а "Бинбанке" больше нельзя открыть вклад "Максимальный процент", остался только "Ежемесячный доход" с существенно более низкими ставками.

В выборку РБК для оценки доходности депозитов традиционно входят крупнейшие банки страны, работающие со средствами населения. Это, в частности, "Сбербанк", ВТБ24, "Банк Москвы", "Райффайзенбанк", "Газпромбанк", "Бинбанк", "Альфа-банк", "ФК Открытие", "Промсвязьбанк" и "Россельхозбанк".