В России выявили еще одного долларового миллиардера

25 Январь 2017 г.

По данным онлайн-индекса миллиардеров Bloomberg Billionaire Index, состояние российского бизнесмена, владельца рыбного холдинга "Норебо" Виталия Орлова достигло отметки в 1 млрд долларов.

Как пишет InoPressa.ru со ссылкой на Bloomberg, увеличение состояния Орлова связано в частности с антироссийскими санкциями: 60% его продаж, как отмечает издание, являются результатом торговли за пределами России, однако "наблюдается и рост внутреннего потребления как результат ограничения импорта из-за санкций".

В интервью "Коммерсанту", опубликованном в феврале 2016 года, Орлов признавал, что санкции оказались "положительным моментом" для его бизнеса. "Благодаря санкциям на российский рынок перестала приходить конкурирующая с нами норвежская, исландская сельдь и скумбрия. Еще мойва. Мы очень большой объем сельди и скумбрии поставили на российский рынок. Это показало, что интерес к российской рыбе есть".

Кроме того, на увеличение состояния Орлова, как отмечает агентство, повлиял растущий рыбный рынок, поскольку потребители стремятся "добавить здоровый протеин в свой рацион", и рост цены на треску, который, по данным норвежского совета по вопросам морепродуктов, составил 13% с 2013 года.

Bloomberg напоминает: "Когда три года назад Путин накинулся на Запад в ответ на санкции, введенные из-за аннексии Крыма у Украины, он запретил импорт продовольствия из стран, сплотившихся против него".

Западные санкции не затронули экспорт компании Орлова. "А контрмеры Путина повлекли за собой рост продаж выловленных "Норебо" мойвы, макрели и сельди на российском рынке", - пишет агентство.

Накануне, отметим, стало известно, что по данным конкурирующего с индексом миллиардеров Bloomberg рейтинга журнала Forbes, долларовым миллиардером стал главный акционер и председатель Cовета директоров "Тинькофф Банка" Олег Тиньков. Состояние банкира по состоянию на 23 января оценивалось в 1,19 млрд долларов.