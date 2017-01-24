После провокационных заявлений Трампа Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с Россией

24 Январь 2017 г.

Средства массовой информации Гонконга и Тайваня сообщили о появлении в открытом доступе фотографий межконтинентальных баллистических ракет "Дунфэн-41", размещенных в провинции Хэйлунцзян неподалеку от границы России. Военные аналитики полагают, что это второй ракетный комплекс, вставший на вооружение стратегической ракетной бригады, и он развернут на северо-востоке Китая, пишет ТАСС.

"Дунфэн-41" - разработанная в КНР ядерная твердотопливная ракета с радиусом поражения, по разным данным, от 12 до 14 тысяч километров. Оснащена разделяющейся головной частью, которая включает 10 ядерных блоков индивидуального наведения. Ракета способна достичь побережья США за полчаса.

Как отмечает китайское издание, по мнению аналитиков, утечка фотографий "Дунфэн-41" произошла неслучайно и она связана с реакцией Пекина на провокационные заявления президента США Дональда Трампа в адрес Китая.

"Ядерный потенциал Китая должен быть настолько сильным, чтобы ни одна страна не осмеливалась начать военное столкновение с Китаем ни при каких обстоятельствах, и таким, чтобы Китай мог нанести ответный удар против тех, кто устраивает военные провокации. Военное столкновение с США - это последнее, чего хочет Китай, но ядерный арсенал Китая должен быть в состоянии сдерживать США", - пишет The Global Times.

В статье отмечается, что "США не проявили достаточного уважения к военной мощи Китая", а командование Азиатско-Тихоокеанских военных сил США регулярно поигрывает мускулами и демонстрирует высокомерие. В таких условиях "Китай должен обеспечить уровень стратегической военной силы, которая заставит проявлять уважение".

Как сообщал сайт DWNews, предполагается, что Китай завершил испытания "Дунфэн-41" 15 января. После этого гонконгские СМИ сообщили о перемещении ракетных пусковых установок неподалеку города Дацин в провинции Хэйлунцзян. За две недели до этого ракетный комплекс был случайно снят на видео автолюбителем. Defence Blog, сообщая о перемещении баллистической ракеты, напомнил, что "Дунфэн-41" называют "убийцей США".