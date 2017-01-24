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Нужны ли России частные тюрьмы?
Потребление алкоголя в России снизилось в полтора раза за восемь лет
Среднее потребление алкоголя в России с 2009 года снизилось в полтора раза. Об этом во вторник, 25 января, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные экспертов.
"По экспертным оценкам, среднедушевое потребление алкоголя в Российской Федерации составляет более 10 литров на человека (2009 год - 15 литров)", - говорится в сообщении ведомства.
Роспотребнадзор отмечает позитивные изменения, произошедшие в России за последние годы благодаря введению дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в зависимости от места и времени продажи, возраста покупателя, установлению минимальных цен на алкогольную продукцию, а также запрету рекламы алкогольной продукции.
Как отмечает ведомство, по данным ВОЗ, если потребление чистого алкоголя на душу населения превышает восемь литров в год, это отрицательно сказывается на здоровье населения. В связи с этим Роспотребнадзор предлагает продолжить введение мер, предусмотренных Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.
В сообщении также говорится, что с 2009 года на 30% снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом "алкоголизм", снизилось почти на 37%. На 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.
Специалисты Роспотребнадзора в 2016 году исследовали более 10,7 тысячи проб алкогольной продукции, нормативным требованиям не соответствовало 3,8% из них. При этом импортной алкогольной продукции исследовано более 1,5 тысячи проб, нормативным требованиям не соответствовало 5%, говорится в сообщении.
По результатам проверок в 2016 году приостановлена реализация более двух тысяч партий алкогольной продукции общим объемом более 100 тысяч литров. Кроме того, ведомством вынесено 4,6 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц. Наложено административных штрафов на сумму более 53 миллионов рублей, по решению суда приостановлена деятельность 87 объектов, в следственные органы передано 30 дел.
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