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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире"."Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
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24 Январь 2017 г.

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний, подписав указ о формальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства (TPP). "Это великое событие для американских рабочих", - объявил глава государства, комментируя свое решение об одностороннем выходе из торгового соглашения между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона для снижения тарифных барьеров, передает ТАСС.

На днях администрация нового президента США подтвердила намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства. Как отмечалось в заявлении на сайте Белого дома, Трамп "понимает, насколько критично прежде всего заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле".

"Жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли могут быть использованы для обеспечения роста нашей экономики, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных районов нашей страны", - говорилось в документе.

В Белом доме также отмечали, что Трамп намерен пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). "Если наши партнеры откажутся от пересмотра, который сделает положение американских рабочих более справедливым, президент уведомит о намерении выйти из NAFTA", - объявили в новой администрации США.

О планах по выходу из Транстихоокеанского партнерства Трамп заявил еще в ноябре прошлого года. Тогда он отметил, что соглашения по TPP - "потенциальная катастрофа" для США, а торговые соглашения должны быть исключительно двусторонними.

В TРP, который предполагает полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе, входят США, Япония, а также еще десять стран (Новая Зеландия, Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Перу, Сингапур, Чили).

4 февраля прошлого года министры торговли 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подписали в столице Новой Зеландии Окленде соглашение о создании Транстихоокеанского партнерства.

В рамках ТРР, на которое приходится до 40% мирового ВВП, была создана зона свободной торговли, началось поэтапное снижение пошлин и других барьеров на пути движения товаров, услуг и капиталов.

Соглашение также регулирует целый ряд вопросов, связанных с охраной интеллектуальной собственности, инвестициями, финансами, таможенным сотрудничеством, сельским хозяйством и другими сферами.

Переговоры по проекту начались еще в 2008 году, принципиальная договоренность была достигнута в октябре 2015 года. Экономический смысл этого соглашения для США многие наблюдатели видели в попытке Вашингтона сдержать рост влияния Китая в регионе.

"Когда более 95% потенциальных потребителей нашей продукции живут за границами США, мы не можем позволить странам вроде Китая определять правила мировой экономики. Эти правила должны написать мы, открывая американским товарам новые рынки", - заявлял президент США Барак Обама в октябре 2015 года.

В июне 2015 года Конгресс США принял закон о наделении президента особыми полномочиями при заключении международных торговых сделок. Документ потребовался именно для реализации Транстихоокеанского партнерства.

В Москве ранее несколько раз высказывали опасения по поводу ТРР. Так, президент РФ Владимир Путин говорил, что его создание является попыткой США построить выгодную для себя архитектуру экономического сотрудничества, но без России и Китая оно вряд ли станет эффективным. Глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что Россия считает опасными инициативы о создании Транстихоокеанского и Трансатлантического торговых партнерств.

Лилия Ларина
Теги: Дональд Трамп
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