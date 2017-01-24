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Нужны ли России частные тюрьмы?
Нефть дешевеет на фоне роста количества американских буровых установок
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:54 по Москве опустилась на 40 центов (0,72%) - до 55,09 доллара за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижалась на 56 центов (1,05%) - до 52,66 доллара за баррель.
Нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации на 29 единиц, максимальными темпами за четыре года, по данным Baker Hughes. Общее число буровых достигло 551 - максимума с ноября 2015 года, сообщает РБК.
Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году. Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что увеличение добычи нефти в Северной Америке компенсирует сокращение добычи в рамках соглашения между ОПЕК и рядом не входящих в картель стран.
"Добытчики сланцевой нефти из США в быстром темпе вводят в строй все новые буровые. Нефть скорее дойдет до 50, чем до 60 долларов", - пояснил агентству глава сырьевых аналитиков Saxo Bank Оле Слот Хансен.
Кроме того, нефтяной рынок продолжает оценивать объем сокращения добычи странами, подписавшими соответствующее соглашение. Так, в минувшие выходные государства ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки.
В ОПЕК накануне заявили, что не беспокоятся в связи с возможным ростом производства сланцевой нефти в США, ожидая, что спрос в мире "будет не меньше".
При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на 2017 год с 1,5 млн б/с до 1,3 млн б/с.
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