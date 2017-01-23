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23 Январь 2017 г.

Китай поставил рекорд рождаемости

Отказ китайских властей от политики "одна семья - один ребенок" позволил КНР поставить рекорд рождаемости. В 2016 году в Китае родилось 18,46 млн человек, что стало самым высоким показателем за весь XXI век, сообщает ТАСС. По другим статистическим данным, рождаемость в КНР за прошлый год составила 17,86 млн человек.

О том, что в 2016 году в Китае родились 18,46 млн человек, заявил накануне во время пресс-конференции в Пекине представитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения (NHFPC) Ян Вэньчжуан, сообщает The Global Times. "В то время как общее число женщин детородного возраста сократилось на 5 млн, рождаемость значительно повысилась, показывая, что корректирование политики в области планирования семьи было чрезвычайно своевременным и очень эффективным", - пояснил сотрудник ведомства.

Таким образом, по сравнению с 2015 годом рождаемость в Китае повысилась на 11,5%, отметил Вэньчжуан. Количество не первых детей в семье составляет более 45% от общего числа новорожденных.

По словам представителя ведомства, ожидается, что в 2016-2020 годах число женщин детородного возраста будет сокращаться примерно на 5 млн в год, передает Reuters. При этом Китай рассчитывает сохранить рождаемость на уровне в 17-20 млн человек в год. В РАН же предсказали, что к 2050 году китайцы станут вторым по численности народом в России.

Лилия Ларина
Теги: Китай
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