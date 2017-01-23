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Нужны ли России частные тюрьмы?
Россия и Япония проводят совместные морские учения
Корабли Тихоокеанского флота России совместно с японскими силами самообороны проводят учения по маневрированию близ порта Майдзуру, к северу от Киото, передает РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Токио.
В учениях принимают участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома". С японской стороны задействованы эсминец-вертолетоносец "Хюга" и корабль обеспечения "Хиути". По сообщению дипмиссии, в данный момент в заливе Вакаса идут совместные маневры и учения по связи, а если позволит погода, будут проведены также учения и по поиску и спасению. "Если даже на море сами маневры не получится провести, то они будут отработаны по связи", - отметили в посольстве.
Отметим, в начале осени прошлого года отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота участвовал в совместных учениях РФ и Китая. Учения проводились в целях укрепления обороны от силового воздействия на Россию и Китай.
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