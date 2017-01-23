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Нужны ли России частные тюрьмы?
Страны Южной Европы готовят конкурента "Турецкому потоку"
В понедельник министры Италии, Греции, Израиля и Кипра собираются в Брюсселе для утверждения планов строительства нового газопровода по дну Средиземного моря от израильского месторождения "Левиафан" через кипрское месторождение "Афродита" с выходом на берег у итальянского города Бриндизи. Данная встреча станет подготовительной перед совещанием четырех министров энергетики в следующем месяце уже в Израиле.
Если Италия и Греция получат средиземноморский газ, то интерес к российскому газу, который пойдет через Черное море, у них ослабнет, пишет "Независимая газета" со ссылкой на кипрскую газету "Катимерини".
Подводный трубопровод должен будет пройти по дну Средиземного моря от месторождения "Левиафан" через Кипр и Грецию и соединиться с трубопроводом IGI (интерконнектор Греция-Италия), который заканчивается в Италии. Согласно первоначальным техническим исследованиям, создание трубопровода технически осуществимо и экономически жизнеспособно. При этом оценочная стоимость морского газопровода составит 5,5 млрд долларов, а мощность - 8-16 млрд кубометров в год. Его строительство займет около восьми лет.
"Левиафан" - крупнейшее из обнаруженных в нулевые годы газовых месторождений, его суммарные запасы составляют более 450 млрд кубометров. Кроме этого, рядом с "Левиафаном" в 2015 году у берегов Египта итальянская нефтегазодобывающая компания ENI обнаружила другое гигантское месторождение голубого топлива под названием "Зор". Сегодня его потенциал оценивается в 850 млрд кубометров.
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