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23 Январь 2017 г.

Минфин призвал ограничить расчеты наличными

Глава Минфина Антон Силуанов озвучил предложение ограничить расчеты наличными. В качестве положительного примера он привел Индию, где внезапная денежная реформа привела к коллапсу наличного обращения.

Предложение прозвучало на съезде партии "Единая Россия": Силуанов призвал "подумать о сокращении расчетов наличными деньгами". Затем он сообщил, что "во многих странах, в том числе Индии, широкомасштабная атака пошла на расчеты наличными деньгами". Глава Минфина подчеркнул, что это поможет вывести покупки из тени: "Это правильно, это элемент обеления экономики. За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной".

О том, насколько низкой может быть планка для осуществления наличных расчетов, идет дискуссия. "Считаю, что нужно идти постепенно, чтобы не создавать неудобства, особенно в тех муниципалитетах, регионах, где нет условий для безналичных расчетов. Но для всех можно было бы установить определенную планку", - сказал Силуанов. Как передает ТАСС, один из участников съезда "Единой России" предложил установить планку не менее чем в 500 тысяч рублей, и глава Минфина согласился: "В любом случае любая (покупка) квартиры или автомобиля - эти деньги носить с собой в сумках или чемоданах это просто, наверное, прошлый век. Поэтому, конечно, нам нужно вводить постепенно эти механизмы. Они уже работают и в Западной Европе, и в других странах".

Как напоминает "Интерфакс", идея ограничить сумму оплаты наличными у фискального ведомства возникла еще в 2013 году. Минфин тогда подготовил законопроект, который так и не был согласован ведомствами. Одной из проблем был вопрос предоставления гарантий доступной цены безналичных расчетов. Другой спорный аспект - обеспечение контроля за исполнением новых требований. В одной из последних версий законопроекта предлагалось ограничить на первом этапе сумму оплаты наличными 600 тысяч рублей, а в дальнейшем снизить ее до 300 тысяч рублей.

Минфин также настаивал на введении ограничений по расчетам наличными в отношении всех транзакций, а не только тех, которые можно проверить, как это предлагал Центробанк.

В Индии, упомянутой в речи Силуанова, ограничение хождения крупных купюр объясняли необходимостью бороться с коррупцией. Однако ограничения там были столь серьезными, что привели к трудностям для мелкого бизнеса, а также к дефициту разрешенных к обращению купюр мелкого достоинства в банках.

Еще летом прошлого года министр финансов, выступая перед членами Совета Федерации, заверял, что Минфин не планирует ограничиватьналичный оборот.

Лилия Ларина
Теги: курс рубля
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