Минэкономразвития: колебаний курса рубля, как в 2014 году, больше не будет

22 Январь 2017 г.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что резких колебаний курса рубля, как это было в 2014-2015 годах, больше не будет, а курс российской нацвалюты останется свободно плавающим.

"Динамика довольно стабильная. Политика Центробанка будет способствовать тому, чтобы таких резких колебаний, как мы видели в 2014-2015 годах, больше не было", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарахВсемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что этому будет способствовать принятое властями РФ решение не тратить дополнительные нефтегазовые доходы.

Политика по сбережению дополнительных нефтегазовых доходов со стороны Минфина позволяет ЦБ также работать на валютном рынке с точки зрения стабилизации долгосрочной динамики реального курса рубля, добавил Орешкин. При этом, как считает министр, экономический рост в РФ должен быть таким, чтобы российское население на себе ощущало его положительный эффект.

"Необходимо достигать ситуации, когда выгода от экономического роста равномерно распределяется по всему обществу. Именно такой экономической рост нужен России, чтобы каждый человек чувствовал, что экономика растет и его благосостояние и качество жизни улучшаются", - сказал он.

Как отметил Орешкин, несмотря на позитивную динамику, ускорение экономического роста в России в будущем обременяется определенными структурными ограничениями. "Будем сейчас вырабатывать тот список мер, которые будут снимать эти ограничения и позволять достигать более высоких темпов экономического развития", - заключил министр.

Ранее, в ходе завершающегося в пятницу форума в Давосе, Максим Орешкин также заявлял, что правительство РФ и Банк России не рассматривают отказ от плавающего курса в качестве меры по сдерживанию волатильности рубля.

По мнению министра, единственной мерой для достижения этой цели будут покупки валюты Минфином через Центральный банк, которые осуществляются в рамках перевода нефтегазовых доходов при цене на нефть выше 40 долларов за баррель в специальные фонды.