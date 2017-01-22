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22 Январь 2017 г.

Почему дорожают печатные СМИ?

С начала года розничные цены на прессу поднялись на 13-15% в зависимости от тематики издания. Хотя издатели обещают сдерживать рост стоимости прессы, в ближайшее время им, вероятно, придется и дальше повышать цены, чтобы сохранить маржинальность бизнеса, пишет газета "Коммерсант".

Так, в начале января 2017 года инфляция больше всего отразилась на стоимости кроссвордов и сканвордов - цены на них выросли на 15,4% к аналогичному периоду 2016 года, следует из данных мониторинга Ассоциации распространителей печатной прессы (АРПП). Стоимость телегидов увеличилась на 14,1%, новостной прессы - на 13,2%.

Председатель правления АРПП Александр Оськин объясняет это рыночными механизмами и считает неизбежным больший рост цен в этом году. По его мнению, чтобы сохранить маржинальность бизнеса, издатели должны увеличить стоимость прессы на 15-20%.

На повышение цен на прессу в первую очередь должны сказаться подорожавшие коммунальные услуги и рост стоимости бумаги. Так, газетная бумага выросла в цене от 4,6% до 20% в зависимости от региона РФ. В Москве этот показатель составил 17,2%.

При этом издатели намеренно сдерживают цены на печатную продукцию. Это вызвано низкой платежеспособностью покупателей и, соответственно, уменьшением спроса на прессу, отмечают в ассоциации, напомнили в АРПП. По итогам 2016 года цены на прессу выросли на 6,7% по сравнению с 2015 годом. Это практически не отличается от усредненного показателя инфляции на непродовольственные товары - 6,5%. При этом, по данным Роспечати, в 2015 году объем рынка печатных СМИ составил 65,96 млрд рублей.

Если к низкому росту цен в 2016 году прибавить падение доходов от рекламы и подписки, а также рост затрат со стороны издателей, можно сказать, что совокупные доходы издательского бизнеса в 2016 году сократились на 10-15%, предполагает Оськин.

Лилия Ларина
Теги: СМИ
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