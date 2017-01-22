|USD
|59,6697
|EUR
|63,7272
|GBP
|73,6145
Нужны ли России частные тюрьмы?
Почему дорожают печатные СМИ?
С начала года розничные цены на прессу поднялись на 13-15% в зависимости от тематики издания. Хотя издатели обещают сдерживать рост стоимости прессы, в ближайшее время им, вероятно, придется и дальше повышать цены, чтобы сохранить маржинальность бизнеса, пишет газета "Коммерсант".
Так, в начале января 2017 года инфляция больше всего отразилась на стоимости кроссвордов и сканвордов - цены на них выросли на 15,4% к аналогичному периоду 2016 года, следует из данных мониторинга Ассоциации распространителей печатной прессы (АРПП). Стоимость телегидов увеличилась на 14,1%, новостной прессы - на 13,2%.
Председатель правления АРПП Александр Оськин объясняет это рыночными механизмами и считает неизбежным больший рост цен в этом году. По его мнению, чтобы сохранить маржинальность бизнеса, издатели должны увеличить стоимость прессы на 15-20%.
На повышение цен на прессу в первую очередь должны сказаться подорожавшие коммунальные услуги и рост стоимости бумаги. Так, газетная бумага выросла в цене от 4,6% до 20% в зависимости от региона РФ. В Москве этот показатель составил 17,2%.
При этом издатели намеренно сдерживают цены на печатную продукцию. Это вызвано низкой платежеспособностью покупателей и, соответственно, уменьшением спроса на прессу, отмечают в ассоциации, напомнили в АРПП. По итогам 2016 года цены на прессу выросли на 6,7% по сравнению с 2015 годом. Это практически не отличается от усредненного показателя инфляции на непродовольственные товары - 6,5%. При этом, по данным Роспечати, в 2015 году объем рынка печатных СМИ составил 65,96 млрд рублей.
Если к низкому росту цен в 2016 году прибавить падение доходов от рекламы и подписки, а также рост затрат со стороны издателей, можно сказать, что совокупные доходы издательского бизнеса в 2016 году сократились на 10-15%, предполагает Оськин.
Материалы на эту тему:
22 Январь 2017 г.
20 Январь 2017 г.
20 Январь 2017 г.
20 Январь 2017 г.
20 Январь 2017 г.
19 Январь 2017 г.
19 Январь 2017 г.
19 Январь 2017 г.
19 Январь 2017 г.
18 Январь 2017 г.