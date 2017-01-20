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"Коммерсант": зависшие в проблемных банках Татарстана налоги будут считаться уплаченными
Правительство Татарстана договорилось с региональным управлением налоговой службы и внебюджетными фондами о том, чтобы засчитать "зависшие" в проблемных банках "Татфондбанк" и "Интехбанк" налоги и взносы, пишет газета "Коммерсант".
Налоги и взносы будут считаться уплаченными в бюджет, если специальная комиссия сочтет плательщика добросовестным. Об этом изданию рассказал уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов.
"Это значит, что все предприниматели и компании, которые подадут в налоговую инспекцию заявление о зачислении платежей, будут приглашены на специальную комиссию, которая решит, можно ли считать данную компанию или предпринимателя добросовестным налогоплательщиком (плательщиком взносов) и на этом основании засчитывать уплату в бюджет", - пояснил чиновник.
В ПФР и ФСС газете сообщили, что вопрос уплаты платежей относится к компетенции налоговиков. В ФНС на запрос издания не ответили.
"Татфондбанк", второй по величине активов банк Татарстана и 43-й в банковской системе РФ, ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов из-за повышенного спроса 12 декабря прошлого года на фоне публикаций о возможной санации.
15 декабря ЦБ объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца, ввел в учреждении временную администрацию, а также отключил его от системы банковских электронных срочных платежей. Функции временной администрации сроком на полгода ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
По мнению ряда СМИ, банк оказался в критическом положении после приостановки деятельности банка "Пересвет" в конце октября. "Татфондбанк" является крупным держателем облигаций этого проблемного "банка РПЦ".
"Интехбанк" начал испытывать трудности с 19 декабря - он временно приостановил расчетно-кассовое обслуживание, объяснив это техническими причинами. С 23 декабря функции управления кредитной организацией возложены на АСВ сроком на шесть месяцев, Банк России также ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, пояснили в ЦБ.
По мнению аналитиков, неопределенность с судьбой "Татфондбанка" ставит под угрозу менее крупные кредитные организации региона, которые в случае паники вкладчиков спасать будет некому.
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