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20 Январь 2017 г.

Эксперты признали недопустимой отмену "закона Яровой"

Экспертная рабочая группа под председательством министра РФ по вопросам открытого правительства Михаила Абызова не согласилась с подписантами петиции за отмену антитеррористического пакета законов, хотя и согласилась с тем, что нормативные акты необходимо конкретизировать.

"Экспертная рабочая группа сочла недопустимой отмену фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов", - цитирует выводы экспертов RNS.

В перечне выводов рабочей группы указано, что эксперты не выявили противоречия между "законом Яровой" и Конституцией РФ. "Федеральная экспертная рабочая группа установила, что закон полностью соответствует Конституции Российской Федерации, не нарушает права граждан, не приводит к существенным финансовым затратам операторов связи и тем более банкротству интернет-компаний, а также сокращению доходов бюджета от уплачиваемых ими налогов и росту цен на услуги связи", - говорится в итоговом документе.

Напомним, петиция за отмену "закона Яровой", в которой говорится о непомерных расходах российских интернет-компаний и операторов связи в связи с требованиями антитеррористического законодательства, подписали более 100 тысяч россиян. "Закон предписывает операторам связи и "организаторам распространения информации" (ими могут быть признаны любые сайты, реестр ведет Роскомнадзор) хранить все данные, переданные пользователями. Это гигантский объем данных. Экспертная оценка затрат на постройку инфраструктуры - более чем пять триллионов рублей. Для сравнения, доходы федерального бюджета России в 2015 году составили 13,7 триллиона рублей. Также этот закон противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения", - говорилось в документе, который был передан на рассмотрение экспертной группы еще в августе прошлого года.

По итогам заседания рабочая группа решила не поддерживать предложение об отмене пакета законов. "Петицию по отклонению закона не принимать", - приводит ТАСС предложение министра Абызова, озвученное на заседании. Участники группы поддержали его.

При этом Абызов признал, что необходима дальнейшая работа по конкретизации данного пакета антитеррористических законов: нужно уточнить, какой объем данных необходимо хранить, а также существуют ли для такого решения технические возможности у российских производителей.

В свою очередь, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин отметил, что при отклонении петиции необходимо дать рекомендации правительству, Госдуме, профильным министерствам и ведомствам "обеспечить кратные сокращения объемов хранимой информации за счет отказа от хранения избыточной информации". По его словам, Минкомсвязи договорилось с силовым блоком правительства о сокращении объема хранимой информации в 10 раз. Волин также заверил, что расходы операторов связи на реализацию требований закона составят около 100 миллиардов рублей.

Напомним, что "закон Яровой" был подписан президентом летом прошлого года. Он вступает в силу 1 июля 2018 года и обязывает операторов связи полгода хранить весь трафик клиентов, включая записи разговоров. При этом сведения о самих фактах передачи информации необходимо будет хранить в течение трех лет. На днях закон вошел в десятку мировых инициатив хранения данных, способных навредить дальнейшему инновационному развитию, по версии

Лилия Ларина
Теги: законодательство
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