|USD
|59,6697
|EUR
|63,7272
|GBP
|73,6145
Нужны ли России частные тюрьмы?
Эксперты признали недопустимой отмену "закона Яровой"
Экспертная рабочая группа под председательством министра РФ по вопросам открытого правительства Михаила Абызова не согласилась с подписантами петиции за отмену антитеррористического пакета законов, хотя и согласилась с тем, что нормативные акты необходимо конкретизировать.
"Экспертная рабочая группа сочла недопустимой отмену фундаментального закона, защищающего россиян от глобальной террористической угрозы, в угоду интересов отдельной группы коммерсантов", - цитирует выводы экспертов RNS.
В перечне выводов рабочей группы указано, что эксперты не выявили противоречия между "законом Яровой" и Конституцией РФ. "Федеральная экспертная рабочая группа установила, что закон полностью соответствует Конституции Российской Федерации, не нарушает права граждан, не приводит к существенным финансовым затратам операторов связи и тем более банкротству интернет-компаний, а также сокращению доходов бюджета от уплачиваемых ими налогов и росту цен на услуги связи", - говорится в итоговом документе.
Напомним, петиция за отмену "закона Яровой", в которой говорится о непомерных расходах российских интернет-компаний и операторов связи в связи с требованиями антитеррористического законодательства, подписали более 100 тысяч россиян. "Закон предписывает операторам связи и "организаторам распространения информации" (ими могут быть признаны любые сайты, реестр ведет Роскомнадзор) хранить все данные, переданные пользователями. Это гигантский объем данных. Экспертная оценка затрат на постройку инфраструктуры - более чем пять триллионов рублей. Для сравнения, доходы федерального бюджета России в 2015 году составили 13,7 триллиона рублей. Также этот закон противоречит Конституции Российской Федерации и абсолютно бесполезен с технической точки зрения", - говорилось в документе, который был передан на рассмотрение экспертной группы еще в августе прошлого года.
По итогам заседания рабочая группа решила не поддерживать предложение об отмене пакета законов. "Петицию по отклонению закона не принимать", - приводит ТАСС предложение министра Абызова, озвученное на заседании. Участники группы поддержали его.
При этом Абызов признал, что необходима дальнейшая работа по конкретизации данного пакета антитеррористических законов: нужно уточнить, какой объем данных необходимо хранить, а также существуют ли для такого решения технические возможности у российских производителей.
В свою очередь, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин отметил, что при отклонении петиции необходимо дать рекомендации правительству, Госдуме, профильным министерствам и ведомствам "обеспечить кратные сокращения объемов хранимой информации за счет отказа от хранения избыточной информации". По его словам, Минкомсвязи договорилось с силовым блоком правительства о сокращении объема хранимой информации в 10 раз. Волин также заверил, что расходы операторов связи на реализацию требований закона составят около 100 миллиардов рублей.
Напомним, что "закон Яровой" был подписан президентом летом прошлого года. Он вступает в силу 1 июля 2018 года и обязывает операторов связи полгода хранить весь трафик клиентов, включая записи разговоров. При этом сведения о самих фактах передачи информации необходимо будет хранить в течение трех лет. На днях закон вошел в десятку мировых инициатив хранения данных, способных навредить дальнейшему инновационному развитию, по версии
Материалы на эту тему:
20 Январь 2017 г.
20 Январь 2017 г.
20 Январь 2017 г.
19 Январь 2017 г.
19 Январь 2017 г.
19 Январь 2017 г.
19 Январь 2017 г.
18 Январь 2017 г.
18 Январь 2017 г.
18 Январь 2017 г.