Центральной темой на форуме в Давосе стало избрание Трампа и российско-американские отношения

20 Январь 2017 г.

Грядущая инаугурация избранного президента США Дональда Трампа и, как следствие, вероятное изменение как внешней, так и экономической политики Вашингтона, в частности в контексте российско-американских отношений, стали главной темой на проходящем в эти дни Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам председателя правления ВТБ Андрея Костина, фигура избранного президента США стала самой обсуждаемой на полях форума. "Я впервые услышал от представителей ведущих американских компаний такое мнение: вывод после победы Трампа состоит, прежде всего, в том, что политическая элита США и, в частности, возглавляемая Обамой администрация просто утратила связь с народом и не смогла ничего предложить избирателям в США, кроме очередного пакета компромата на оппонента и доказательства того, что он плохой, а мы хорошие", - приводит его слова Business FM.

Костин отметил, что многочисленные американские бизнесмены, с которыми ему удалось пообщаться, признают, что, несмотря на резкие заявления Трампа, вероятно, избранный президент США, будучи очень прагматичным человеком, будет стремиться наладить отношения с Россией и не испортить сильно отношения с Китаем.

"Ожиданий много, но для большинства, наверное, присутствующих победа Трампа была неожиданностью, поэтому во многом сегодня они пытаются оценить, какие будут последствия, как это отразится на бизнесе и на всех других вопросах. Но что касается российско-американских отношений, конечно, большинство присутствующих уверены: они будут улучшаться", - добавил Костин.

По мнению председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса, предстоящая инаугурация Трампа является концентрированным выражением общей картины мира. Как отметила одна из крупнейших американских участниц форума в разговоре с Чубайсом, у Трампа-президента есть только две опции: либо он откажется от всего того, что он сказал до сих пор, либо он приведет нас всех к катастрофе.

"Авторитетнейшие мировые лидеры, аналитики, журналисты используют в описании всей нынешней ситуации термины, которые вообще запрещены были в публичной речи: "идиотское решение", "решение, сделанное идиотами", "дебилы" и так далее. Вот, пожалуй, самое точное описание нынешнего Давоса - это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы", - добавил Чубайс.

Первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов, выступая на пленарной сессии Давосского форума, в свою очередь, выразил надежду на то, что Трамп станет профессиональным руководителем страны и сможет договорится с президентом РФ Владимиром Путиным ради глобальной безопасности.

"Дональд Трамп, как отличный профессионал-предприниматель, станет профессиональным президентом. И для того чтобы добиться результатов для глобальной безопасности, он сможет договориться с президентом Владимиром Путиным о том, как решить проблему и Украины, и другие проблемы. Но для того, чтобы был результат, с Россией надо договариваться, а не загонять в угол. Я надеюсь, что такой диалог будет построен", - пояснил Шувалов (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что Трамп - крупный бизнесмен, а в бизнесе невозможно выжить, если нет одержимости победой. "Ему нужен будет и в политике все время результат, это свойство характера. Результат этот можно будет получить только во взаимодействии с Россией", - уверен Шувалов.

Главной заявленной темой Всемирного экономического форума стало обсуждение "четвертой промышленной революции". Под этим термином понимается концепция, согласно которой мир стоит на пороге новой эпохи, где технологии объединяют виртуальный мир с физическим.

Напомним, очередная сессия Всемирного экономического форума открылась в Давосе 17 января. Основатель ВЭФ Клаус Швабб пригласил в Давос представителей обеих администраций США - уходящей и новой. Уходящую администрацию представили вице-президент Джо Байден и госсекретарь США Джон Керри. От новой администрации приехал Энтони Скарамуччи, которого Трамп назначил советником по связям с бизнесом.

Россию на форуме представляют первый вице-премьер Игорь Шувалов и новый министр экономики Максим Орешкин. Высшее политическое руководство страны в Швейцарию четвертый год подряд не поехало.