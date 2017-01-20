Рубль дешевеет после заявлений ЦБ и Шувалова о возобновлении покупки валюты

20 Январь 2017 г.

Рубль резко подешевел на торгах в четверг при растущих ценах на нефть. Начав сессию на отметках 59,25 за доллар и 63,1 за евро, к 12:49 по Москве доллар впервые с 11 января пробил уровень 60 рублей (60,0050). Цены на нефть при этом повышались. Эталонная марка Brent c поставкой к 12:35 по московскому времени дорожала на 1,21% - до 54,57 доллара за баррель.

Накануне Банк России объявил, что может рассмотреть возможность покупки валюты на рынке для резервов в сценарии с растущими ценами на нефть. Об этом пресс-служба регулятора сообщила "Интерфаксу".

Если такие намерения реализуются, то, скорее всего, покупки будет осуществлять ЦБ от лица Минфина, когда тот начнет перенаправлять излишние доходы в Резервный фонд, предполагают эксперты.

В четверг эти планы подтвердил первый вице-премьер Игорь Шувалов. "При сегодняшних ценах на нефть и принятого решения нетраты дополнительных нефтегазовых доходов мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", - заявил он в интервью Bloomberg в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Шувалов также отметил, что правительство и ЦБ РФ будут работать с регулятором над выработкой общих подходов по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля. По его словам, Минфин, Минэкономразвития и Банк России совместно обсуждают предложения о системе взаимодействия правительства с ЦБ в случае отклонения цен на нефть от бюджетных уровней.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство договорилось в 2017 году не тратить дополнительные нефтегазовые доходы, пока не определятся параметры нового "бюджетного правила". При более дорогой нефти Минфин будет меньше тратить из резервного фонда, программа внутренних заимствований не изменится, сказал он.

Как пояснил Finanz.ruглавный экономист БКС Вадим Тихомиров, если объемы интервенций российского ЦБ будут небольшими (около 100-200 млн долларов в день, как в 2015 году), они не окажут заметного влияния на динамику рынка.

"Но тот факт, что комментарии появились за два дня до инаугурации нового президента США, показывает, что российские власти ожидают положительной динамики в отношениях с Западом в ближайшее время, что может увеличить притоки инвестиций на российский рынок и вызвать дальнейшее укрепление рубля", - считает эксперт.