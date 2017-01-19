Минздрав готов повысить минимальный возраст покупки алкоголя, россияне поддерживают

19 Январь 2017 г.

Минздрав хочет повысить минимальный возраст покупки алкоголя, запретив продажу гражданам РФ младше 21 года, а также торговлю алкоголем через интернет. Как показал проведенный в конце 2016 года опрос, три четверти россиян поддерживают увеличение минимального возраста. Также предлагается ограничить рекламу вредных продуктов.

Предложения содержатся в "Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года". Документ опубликован (PDF) на сайте Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины.

"В России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности населения, которая, несмотря на определенные успехи по ее снижению, остается на очень высоком уровне", - говорится в тексте стратегии. Высокие показатели смертности связаны в первую очередь с предотвратимыми факторами риска, такими как курение, употребление алкоголя, отсутствие рационального питания и недостаточная физическая активность.

В настоящее время в стране запрещена продажа алкоголя лицам младше 18 лет. Минздрав предлагает поднять планку еще на три года - до 21 года. Также Минздрав отмечает необходимость ужесточения ограничительных мер по борьбе с курением. В проекте предлагается ввести запрет на продажу алкоголя и табака через интернет.

Кроме того, разработчики стратегии предлагают ограничить по времени телерекламу вредных продуктов: колбасы, шоколада и газировки и ввести акцизы на продукты, способствующие ожирению (сладкие газированные напитки, фаст-фуд и шоколадные батончики). Предлагается также рассмотреть возможность запрета рекламы "продуктов, польза для здоровья или лечебные свойства которых объективно не доказаны", цитирует РИА "Новости".

Авторами стратегии отмечено, что в стране не организован учет потребления поваренной соли, сахара, транс-изомеров жирных кислот и насыщенных животных жиров, оказывающих вредное воздействие на организм. Недостаточны меры по ограничению продажи рядом с образовательными учреждениями вредных для детей продуктов, в том числе, той же сладкой газировки и чипсов.

По мнению разработчиков стратегии ЗОЖ до 2025 года, предлагаемые ограничения и новации позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний, передает ТАСС. Одной из основных целей стратегии является "сокращение на 25% общей смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических бронхо-легочных заболеваний и сахарного диабета". За основу стратегии приняты документы Всемирной организации здравоохранения и ООН.