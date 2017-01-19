КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,1830
EUR63,2252
GBP72,9963
курс ЦБ РФ на 19 января
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-22°
Небольшой снег
вечер -16°,  ночь -6°,  утро -15°
ЦИТАТА ДНЯ
"Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче"."Я уверен, в наступившем году будет лучше, чем в прошлом. Но без вашей поддержки невозможно ничего было бы сделать. И я стараюсь опираться на людей и делать так, чтобы страна была крепче".
Президент России Владимир Путин.
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Неделя звёзд хоккея в Уфе
Неделя звёзд хоккея в Уфе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Лента новостей /
19 Январь 2017 г.

Банки будут оформлять паспорта и миграционные документы

Российские банки будут оформлять паспорта и миграционные документы, передает РБК. Сроки запуска новых услуг в банках в сообщении не обозначены.

По поручению правительства соответствующие предложения по этому вопросу готовит МВД совместно с Банком России, "Сбербанком" и ВТБ. Сейчас оформить документы можно с помощью многофункциональных центров (МФЦ) и ФГУП "Паспортно-визовой сервис", подведомственного МВД.

Предложение об "усилении конкуренции" обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова в конце декабря 2016 года, подтвердил агентству его представитель.

Паспортно-визовой сервис предлагает за дополнительную плату оформить документы в более короткие сроки. Однако с 2009 года по всей стране открылось только 49 филиалов ведомственного ФГУП.

По словам представителя Шувалова, какие именно функции предприятия предложено передать банкам и будут ли эти услуги доступны во всех финансовых организациях, пока не решено. Представитель Шувалова также отметил, что подобная инициатива при учете всех мер безопасности значительно облегчит для граждан процесс получения паспортов и иных документов, учитывая доступность отделений многих банков.

По мнению опрошенных РБК экспертов, основную выгоду такое решение несет для госбанков с развитой системой отделений.

Так, собеседник агентства в банке из топ-50 по размеру активов отмечает, что в получении паспортно-визовых функций прежде всего заинтересованы банки, которые имеют крупные филиальные сети: например, у "Сбербанка" 17,5 тыс. отделений, а у ВТБ более 2 тыс., не считая принадлежащего ему "Почта банка", открывающего свои филиалы в почтовых отделениях.

Лилия Ларина
Теги: банки
54 Оценить новость:  0  0
Отправить
19 Январь 2017 г.
Минздрав готов повысить минимальный возраст покупки алкоголя, россияне поддерживают
19 Январь 2017 г.
ФАС возбудила дело в отношении губернатора Самарской области
19 Январь 2017 г.
Эксперты ООН ожидают роста российской экономики на 1% в 2017 году
18 Январь 2017 г.
Савченко считает необходимым отказаться от Крыма для возврата Донбасса
18 Январь 2017 г.
Евро поднялся до 63,2 рубля, доллар подешевел на 20 копеек
18 Январь 2017 г.
Госдума рассмотрит проект, приравнивающий вложения в акции и облигации к банковским депозитам
18 Январь 2017 г.
РБК: состоятельные вкладчики не спешат отказываться от вкладов в валюте в пользу рубля
17 Январь 2017 г.
Министр труда: зарплаты в 2017 году будут расти, а безработица останется на прежнем уровне
17 Январь 2017 г.
Состояние восьми мультимиллиардеров превышает состояние половины человечества
17 Январь 2017 г.
Центробанк выявил в прошлом году более 1500 "черных кредиторов"