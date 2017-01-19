19 Январь 2017 г.

Российские банки будут оформлять паспорта и миграционные документы, передает РБК. Сроки запуска новых услуг в банках в сообщении не обозначены.

По поручению правительства соответствующие предложения по этому вопросу готовит МВД совместно с Банком России, "Сбербанком" и ВТБ. Сейчас оформить документы можно с помощью многофункциональных центров (МФЦ) и ФГУП "Паспортно-визовой сервис", подведомственного МВД.

Предложение об "усилении конкуренции" обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова в конце декабря 2016 года, подтвердил агентству его представитель.

Паспортно-визовой сервис предлагает за дополнительную плату оформить документы в более короткие сроки. Однако с 2009 года по всей стране открылось только 49 филиалов ведомственного ФГУП.

По словам представителя Шувалова, какие именно функции предприятия предложено передать банкам и будут ли эти услуги доступны во всех финансовых организациях, пока не решено. Представитель Шувалова также отметил, что подобная инициатива при учете всех мер безопасности значительно облегчит для граждан процесс получения паспортов и иных документов, учитывая доступность отделений многих банков.

По мнению опрошенных РБК экспертов, основную выгоду такое решение несет для госбанков с развитой системой отделений.

Так, собеседник агентства в банке из топ-50 по размеру активов отмечает, что в получении паспортно-визовых функций прежде всего заинтересованы банки, которые имеют крупные филиальные сети: например, у "Сбербанка" 17,5 тыс. отделений, а у ВТБ более 2 тыс., не считая принадлежащего ему "Почта банка", открывающего свои филиалы в почтовых отделениях.