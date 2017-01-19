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19 Январь 2017 г.

ФАС возбудила дело в отношении губернатора Самарской области

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина, группы сотрудников компании "Газпром" и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, передает "Интерфакс".

Как сообщила ФАС, в антимонопольные органы поступило сообщение от Средневолжской газовой компании (СВГК), касающееся действий органов исполнительной власти региона и группы лиц, имеющих отношение к "Газпрому".

С 2010 года реализуется соглашение, цель которого - перевод крупных потребителей газа от СВГК к газораспределительным сетям компании "Газпром межрегионгаз".

"Кроме того, в 2011 году губернатором Самарской области совместно с "дочкой" "Газпрома" утверждена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем. Стоит отметить, что разработка и принятие такого документа должна охватывать сети, не только принадлежащие "Газпрому", но и независимым организациям", - говорится в сообщении ФАС.

Хотя в Самарской области имеется как минимум две газораспределительных организации (СВГК и "Газпром газораспределение Самара"), корректировка схемы была принята без согласования с СВГК.

"Антимонопольная служба также выявила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, но не были учтены", - сообщается на сайте антимонопольной службы.

В результате такие действия представителей властей региона и "Газпрома" могут привести к уходу с рынка Средневолжской газовой компании. Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Первое рассмотрение назначено на 3 февраля 2017 года.

Лилия Ларина
Теги: Урал
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